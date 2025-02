Zoo Praha nadále pomáhá chránit přírodu v Kamerunu a učí místní děti ohleduplnému přístupu k ní Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha Na protipytlácké hlídce u hranic Biosférické rezervace Dja v Kamerunu. Na snímku je vpravo ředitel Bertrand Endezoumou a vlevo velitel severní skupiny strážců přírody Dirol Yemdji Lontchi. Jejich dnes už nepostradatelná Toyota Hilux byla pořízena díky iniciativě „8 Kč ze vstupu do Zoo Praha“, díky kterému putuje osm korun z každé vstupenky do pražské zoo na podporu projektů na ochranu biodiverzity. Vozy, které Zoo Praha poskytuje do zahraničí, bývají označeny logem Zoo Praha a hlavního města Prahy, tento je však výjimkou. Nesmí totiž budit pozornost a být snadno identifikovatelný, aby před ním nebyli pytláci předem varováni. Současně není dobré, resp. strategické, aby byly v tamních komunitách zásahy proti pytlákům spojovány s cizinci. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Zoo Praha podepsala s kamerunským Ministerstvem lesů a fauny memorandum o další spolupráci na ochraně tamní přírody. To se týká zejména Biosférické rezervace Dja, kterou obývají kriticky ohrožené gorily nížinné, šimpanzi, sloni pralesní či luskouni. Právě v oblasti kolem tohoto chráněného území se pražská zoo významně angažuje prostřednictvím svého projektu Toulavý autobus. Minulý týden zde zástupci Zoo Praha také distribuovali množství vzdělávacích materiálů a v záchranné stanici pro primáty v Méfou poblíž metropole Yaoundé upřesňovali plán výstavby ubytovacích kapacit pro děti, které sem přijíždějí Toulavým autobusem.„Vedle dalších výtisků Gorilích pohádek jsme v Kamerunu distribuovali především tisíce nových vzdělávacích brožur s názvem ‚Malá gorila‘,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Stejně jako pohádky, také tuto brožuru šíříme vedle francouzštiny v místním dialektu badjoué.“ „Malá gorila“, kterou připravila vzdělávací pracovnice Zoo Praha Vendy Podhráská, je interaktivní publikace, která nabádá k ohleduplnému přístupu k přírodě. Foto | Lenka Janochová / Zoo Praha Stovky Gorilích pohádek i nových vzdělávacích brožur s názvem „Malá gorila“ byly předány v záchranné stanici Méfou zástupcům organizace Ape Action Africa. Zprava „Místní děti se mohou díky Zoo Praha a jejím publikacím ‚Gorilí pohádky‘ a ‚Malá gorila‘ učit ochraně přírody ve svém rodném jazyce. Je to výjimečné, když si uvědomíme, že jde o jedny z nemnoha publikací, které byly vydány tištěně v našem dialektu. Pro mladé lidi je to také způsob udržení si vztahu se svou kulturou a se svou jedinečnou řečí,“ říká pastor Ekoalea, který se o osvětu tamních obyvatel pilně zasazuje. Tým Zoo Praha se setkal i s tzv. ecoguards, tedy strážci Biosférické rezervace Dja. Ti už nějakou dobu využívají například automobil Toyota Hilux, jehož koupi financovala Zoo Praha ze svého sbírkového konta „Pomáháme jim přežít“. Vůz je klíčový při pravidelných protipytláckých hlídkách na okrajích rezervace, díky kterým se daří vymáhat tamní zákony pokutami i zabavováním ilegálně lovených druhů zvířat či pytláckých ok a dalších nelegálních předmětů. Delegace Zoo Praha navštívila také záchrannou stanici pro primáty v Méfou poblíž hlavního města Yaoundé. Méfou je jednou ze zastávek na trase Toulavého autobusu a děti, které jízdu absolvují, budou moci brzy na místě strávit i noc a využít tam strávený čas efektivněji. V plánu je totiž výstavba ubytovacího a vzdělávacího centra. Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha Ve škole v kamerunském Somalomo obdržely novou vzdělávací brožuru Zoo Praha první děti. Vyučující ji ihned zapojil do výuky, zatímco zástupci pražské zoo představili metodiku práce s jednotlivými úkoly. „Děkujeme Zoo Praha za podporu, která nám pomáhá šířit osvětu především mezi mladou generací. Budou to právě oni, kdo budou jednou rozhodovat o osudu místní přírody, a tak je zásadní vysvětlovat jim dopady pytláctví nebo kácení deštného lesa. Toulavý autobus funguje bezvadně a spolu se vznikem nových ubytovacích a vzdělávacích kapacit zde budou moci děti strávit více času. Nezapomeňme, že často vidí živou gorilu poprvé právě při návštěvě u nás, a zde jim dochází, jak moc jsou nám lidoopi blízcí,“ říká Rachel Hogan, ředitelka organizace Ape Action Africa. Toulavý autobus je jedním z nejvýznamnějších projektů Zoo Praha na ochranu biodiverzity. Jízdu tímto autobusem absolvovaly od roku 2013 již tisíce kamerunských dětí. Cílem je změnit jejich přístup k divokým zvířatům a životnímu prostředí vůbec. reklama Filip Mašek Autor je tiskovým mluvčím Zoologické zahrady hl. m. Prahy. tisknout poslat Dále čtěte | Škod v zemědělství bylo loni meziročně až o polovinu víc, dosahují miliard Kč V Zoo Brno se narodila čtyřčata vlků hřivnatých Liberecká zoo připravuje rozšíření svého areálu o Údolí ohrožené divočiny

