Zrušit ohňostroje je nápad dobrý. Přesunout je na jaro je nápad nesmírně hloupý

Karel Zvářal 7.1.2024 09:15

Líbil se mi šot s přáním nového ředitele televize Součka - všichni drželi v ruce prskavku jakožto symbol oslav. Ale blbům to můžete opakovat stokrát, nějaká zvířátka jsou jim ukradená. Teď začínají omílat, že to "patří do naší kultury". Velké h***o, nevážení tupci, to vytváříte pakulturu! Na blbosti se snadno zvyká, ale špatně se jim odvyká. Ono to půjde, protože to musí jít. Něco tak dementního nám byl čert dlužen.

Jestli se vám chce po té kritice nadávat, ulevte si. Můžete řvát ze všech sil, i o silvestrovské noci. To bych jako "součást kultury" povoilil. Nechť se každý předvede s tím, co mu příroda nadělila. Děsit nevinné tvory je zhůvěřilost I.A, to je jasné každému, kdo má jen špetku rozumu.

