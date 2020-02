Autem, vlakem nebo letadlem? Úplně tak prosté to není

vaber 21.2.2020 10:19

na Kladně je postavena špičkovací elektrárna má 50MW elektrických, účinost bídná protože horké spaliny se nijak nevyužívají. Pohání ji plynová turbína, což je letecký motor Boeingu, takže když letí letedlo se čtyřmi takovými motory, je to jako kdyby ve výšce 10km pracovala elektrárna 200MW elektrických, s bídnou účiností.Asi na každého trochu zavanul vzduch z motorů letadla,třeba při nastupování a poznal jak je to příjemné. Prý na planetě je neustále ve vzducu 100 000 velkých letadel a valí emise do výšky 10km, trochu nevěřím podílu 3,5% ,protože s výpočty emisí se daji dělat divy. Co přesně se děje ve vysoké atmosféře není dobře prozkoumáno ,elektrochemické děje, exhalace mikro a nanočástic to by se nemělo ignorovat.Dnes se to prezentuje jako konspirace. Kdo by chtěl dělat výzkum, bude brzy umlčen.Obrovský byznys nemůže být narušen.

