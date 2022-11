Chcete dotaci na úsporné topení, ale nevíte, kde a jak požádat? dTest pomůže

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nová zelená úsporám

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo?

Aktuální energetická krize nutí spotřebitele ke zvažování úsporných alternativ k vytápění domácností. Nejen s ohledem na cenové výkyvy plynu stále roste zájem o tepelná čerpadla, která nabízejí k životnímu prostředí šetrnější řešení a pro spotřebitele nejlevnější volbu z ekologických variant vytápění. Na tyto benefity reagovalo i Ministerstvo životního prostředí, které se prostřednictvím dotací v rámci programu Nová zelená úsporám snaží využití tepelných čerpadel v českých domácnostech podpořit. Nezapomnělo se však ani na domácnosti, které na tepelná čerpadla nedosáhnou, a to v rámci nového programu Nová zelená úsporám Light . Na co je možné tyto dotace čerpat a jak o ně spotřebitelé mohou žádat? V tom poradí spotřebitelský časopis dTest Cílem dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) je podpořit využití obnovitelných zdrojů energií v českých domácnostech, a poskytnout tak cestu k úsporám. Program probíhá již od roku 2021 s plánovaným dokončením v roce 2023. Hlavním důvodem, proč jej využít, může být markantní snížení finanční investice do pořízení tepelného čerpadla, a to o více než polovinu. Na konci října byl navíc spuštěn program Nová zelená úsporám Light, jehož smyslem je podpořit i menší úpravy pro zateplení.V rámci programu Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí může dotaci získat pouze vlastník či spoluvlastník nemovitosti umístěné v České republice. Zároveň tento žadatel musí nemovitost vlastnit či spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti. „Tento státní příspěvek mohou čerpat jak fyzické osoby, tak osoby právnické. Program tak nabízí finanční odlehčení i firmám,“ upozorňuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Dotaci na tepelné čerpadlo je možné využít pro zateplení nejen už postavených rodinných a bytových domů, ale také při výstavbě či nákupu nízkoenergetického domu.

Žadatelé si mohou vybírat ze všech druhů tepelných čerpadel – ať už se jedná o tepelná čerpadla s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody (výše podpory činí 100 000 Kč/nemovitost) či bez takové přípravy (výše podpory činí 80 000 Kč/nemovitost), tepelná čerpadla určená pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému (podpora ve výši 140 000 Kč/nemovitost). Konečně je možností zvolit tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (podpora ve výši 60 000 Kč/nemovitost). „Pokud spotřebitele zajímá orientační výše příspěvku, doporučujeme využít dotační kalkulačku pro rodinné domy dostupnou na stránkách novazelenausporam.cz,“ radí Hekšová.

Jak o dotaci požádat? Lze to i zpětně?

O finanční příspěvek lze jednoduše požádat elektronicky prostřednictvím on-line formuláře s přiložením potřebných dokumentů. Samozřejmě je možné využít i osobní doručení žádosti, a to na jakékoliv krajské pobočce Státního fondu životního prostředí.

Klíčové je upozornit, že o dotaci mohou spotřebitelé žádat nejen před zahájením, ale také v průběhu nebo po dokončení instalace tepelného čerpadla. Čekání na vyplacení dotace není zpravidla nijak dlouhé – pokud žádost obsahuje všechny náležitosti, dochází k výplatě obvykle do devíti týdnů.

Možnosti příspěvku Nová zelená úsporám Light

Tento nově spuštěný program slibuje pomoc s menšími úpravami, zjednodušení žádostí a vyplacení příspěvku předem formou zálohy – s jasným cílem pomoci domácnostem s nižšími příjmy. Maximální výše příspěvku činí až 150 tisíc korun. V případě čerpání dotace předem, formou zálohy, je na realizaci zateplení stanoven celý rok. Dotaci je možné využít třeba na zateplení stavebních konstrukcí nebo na výměnu oken a vchodových dveří – a to jak na dodavatelské, tak svépomocné práce.

Nárok na dotaci NZÚ Light mají vlastníci či spoluvlastníci rodinného domu nebo trvale obývané rekreační stavby, kteří jsou zároveň členové domácnosti, kde jsou všichni příjemci starobního důchodu, invalidního důchodu 3. stupně nebo se jedná o domácnost, která od 12. 9. 2022 čerpá příspěvek na bydlení.

Program Light nabízí také zjednodušení žádostí. Nově tak na rozdíl od žádostí o dotaci na tepelné čerpadlo nebude zapotřebí energetický posudek nebo projektová dokumentace. Požadovaná je pouze fotodokumentace a zpráva o realizovaných úpravách. S žádostí budou úspěšní i ti, kteří provedli některou z úprav po 12. září letošního roku – v těchto situacích je možné vyplatit příspěvek i zpětně. Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023.

Při hledání pomoci s vyřízením dotace je na místě opatrnost

Mnohé společnosti nabízejí při vyřízení žádosti pomocnou ruku. Tady Eduarda Hekšová spotřebitele vyzývá k jisté opatrnosti. „Taková pomoc nemusí být vždy cestou k ušetření času, ani financí. Pokud spotřebitele osloví nabídka takové pomoci, vždy je zapotřebí pečlivě zvážit podmínky konkrétní nabídky. Spotřebitelé by měli také zvážit, zda jim spolupráce s některou z méně známých společností nepřinese v konečném důsledku spíše komplikace.“

Konečně mohou spotřebitelé navštívit stránku zkrotimeenergie.cz pod záštitou Ministerstva životního prostředí, kde na jednom místě najdou podrobné tipy k snížení spotřeby energií a informace k samotným příspěvkům, včetně příspěvků na bydlení.

