Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Addison Berry / Flickr Jako další dobrý trik je umožnit zvířeti, aby si mohlo někam zalézt a schoulit se. Pod postel, pod křeslo, do vany.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kdo někdy viděl psa k smrti vyděšeného rachejtlemi a dělobuchy, ví, že Silvestr není jen radostné vítání Nového roku, ale také děs a hrůza pro němé tváře. Jednoduchá rada veterinářů, jak přežít Silvestra, je odjet s domácím zvířectvem někam, kde to nebouchá.

Pohodlnější je psi nebo kočky nadopovat utišujícími léky. „Když je to jen trochu možné, tak doporučujeme zvířata takto neutišovat,“ říká opavská veterinářka Mariana Mazumderová. „Mnohem lepší je zvířata odvézt někam, kde bude klid.“

Když není jiné řešení a musíte se svými chlupatými miláčky strávit Silvestra ve městě, je dobré se na to předem připravit a předejít tomu, aby je první petardy vyděsily. „Je možné pustit hodně nahlas rádio, televizi, hudbu, cokoliv, co překryje venkovní oslavy,“ říká Mariana Mazumderová. Zvukovou kulisu ovšem musíte pustit ještě před tím, než začnou rachejtle lítat. S tím je trochu háček, protože oslavy Silvestra mají kvůli dětem často malou předehru už večer.

„Aby zvíře přečkalo oslavy Silvestra v co největším klidu, je potřeba být připraven včas. Zvíře nesmí zahlédnout ani zaslechnout, že venku nějaký Silvestr je,“ doporučuje Mazumderová. „Je skoro nemožné zvíře utišit, když už se kvůli ránám a zábleskům vyleká a začne hysterčit.“

Jako další dobrý trik je umožnit zvířeti, aby si mohlo někam zalézt a schoulit se. Pod postel, pod křeslo, do vany. „Pochopitelně to musí být takové místo, kde si v případě, že začne vyvádět, nemůže nijak ublížit,“ doplňuje Mazumderová. „Také to musí být místo, odkud nemůže utéct ven, protože vyděšené zvíře by se mohlo zaběhnout.“

Podle Mazumderová snášejí kočky silvestrovské oslavy lépe než psi. Pokud majitel psa ví, že žádné popisované opatření nezabere a že hrozí, že si zvíře ublíží nebo zdemoluje byt, pak se dá podat gel Sedalin, který obsahuje poměrně šetrné sedativum. Lék je k dostání jen u veterinářů, je proto potřeba ho začít shánět předem. „Gel ale účinkuje hodně individuálně a někteří psi po něm spí dva dny. Jiní jsou třeba jen hodinku jako ‚zakletí‛. Každopádně i sedativum je nutné podat ještě před tím, než začnou lítat petardy,“ vysvětluje veterinářka. „Jakmile se nervový systém hlukem nabudí, tak na tyto uklidňující látky reaguje velmi málo.“

V každém případě není vůbec dobrý nápad vzít vyděšeného psa s sebou ven a doufat, že si na rány zvykne. Nezvykne, tvrdí Mazumderová. Spíš bude mít daleko větší strach, až zaslechne rány příště.

Silvestrovská zábava není problematická jen pro psy a kočky. Jak varují ochránci zvířat, i divoká zvířata jsou z náhlého a nečekaného hluku a světla vyděšená a ve stresu. Ochránci zvířat popisují, že například labutě vyplašené ohňostrojem v úleku a šoku vzlétají do vzduchu. Ptáci jsou dezorientovaní a jejich zmatený noční let například noční Prahou může snadno skončit nárazem do tramvajových trolejí. To je srážka, která zpravidla končí vážným zraněním zvířete.

Nejde ale jen o labutě. „Světlo nad rámec přirozeného světla a hluk má negativní vliv i na lesní zvěř. Ta v noci potřebuje klid,“ říká Radek Drahný, mluvčí Správy Krkonošského národního parku. „Zvěř v zimě nemá tak snadný pohyb, aby před hlukem utekla.“ A často ani není kam, protože rány a světlo přicházejí ze všech stran.

Doporučení na závěr: Až budete v obchodě vybírat, které petardy a rachejtle si koupíte, zkuste je vrátit do regálu a nic takového nekupovat. Můžete Nový rok přivítat bez nich. Třeba výletem na nějaké odlehlé místo, kam třeštění oslav dolehne jen slabě. Podívejte se na nebe. Když bude obloha bez mraku, uvidíte hvězdný ohňostroj. Zaposlouchejte se a třeba uslyšíte tlukot svého srdce.

reklama