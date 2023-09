Jak se při nákupu tepelného čerpadla nespálit? Poradí dTest

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Tepelné čerpadlo ve středočeské obci.

Hlavním důvodem pro výměnu stávajícího topného systému za tepelné čerpadlo je v případě českých spotřebitelů úspora nákladů. Výběr, koupě a instalace tohoto zařízení může přinášet i jisté nepříjemnosti. dTest se proto zúčastnil mezinárodního programu mapujícího možná úskalí výběru, pořízení a instalace tepelných čerpadel. Projekt byl realizován ve čtyřech zemích, kromě České republiky také na Slovensku, ve Slovinsku a ve Španělsku. V jednotlivých zemích národní spotřebitelské organizace v období od března do dubna 2023 zorganizovaly mystery shopping (tedy výzkumnou metodu, kdy sběratelé dat vystupují jako běžní zákazníci), který podal zajímavý obrázek o nákupu čerpadel v praxi.Vzhledem k tomu, že ceny plynu, elektřiny a dalších paliv, jako je palivové dřevo, v posledních letech výrazně vzrostly, si všech 10 účastníků mystery shoppingu především přálo snížit náklady na vytápění svých domů a ohřev užitkové vody. Další motivací k nákupu tepelného čerpadla bylo přání stát se energeticky nezávislými, případně potřeba výměny zastarávajících bojlerů či topení za nový topný systém.

Všemi fázemi mystery shoppingu se nakonec účastnilo pouze osm z deseti dobrovolníků. „U obou chybějících respondentů byl na vině fakt, že ani po několika týdnech od poskytovatelů neobdrželi žádnou reakci. Jde bohužel o situaci, která vzhledem k vysoké poptávce po tepelných čerpadlech není v našich podmínkách výjimečná,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Konkrétní poznatky jednotlivých domácností napříč Českou republikou včetně názorných grafů nejen o čekacích lhůtách najdete zde. A jaká jsou tedy doporučení pro české spotřebitele?

Než začnete jednat s jakýmkoli dodavatelem, pokuste se sami s tématem čerpadel co nejblíže seznámit. „Existuje řada informačních zdrojů. K těm nejužitečnějším patří specializované webové portály, odborníci, ale také poučení přátelé, příbuzní nebo kolegové, kteří již tepelné čerpadlo využívají,“ vyjmenovává možnosti Eduarda Hekšová z dTestu a dodává: „Oslovte více dodavatelů, protože řešení čerpadel, ceny, dodací lhůty, obchodní podmínky a nabídka doplňkových produktů či přípravných prací zahrnutých v ceně se mohou u jednotlivých dodavatelů výrazně lišit.“

Reakce dodavatele na vaši poptávku může být pomalejší, než bývá deklarováno. Na odpověď můžete čekat týdny, v některých případech pak nemusí dodavatel reagovat vůbec. Proto pokud vám dodavatel neodpoví do jednoho až dvou týdnů, oslovte dalšího. Dodací lhůta může být také delší, než byste doufali či čekali (ještě nedávno i rok, ale postupně se dodávky systémů opět zrychlují). Nebuďte bezmezně důvěřiví – odborník vám může sdělit jiné časové údaje, než jaké najdete v konečné nabídce. „Před podpisem smlouvy se ujistěte, že zahrnuje jasně uvedený termín dodání a instalace, jednoznačně ujednanou cenu i další smluvní podmínky,“ radí Eduarda Hekšová.

Klíčovým faktorem je pak návštěva odborníka dodavatele (průměrně trvala okolo 60 minut), který vám pomůže rozhodnout se, zda čerpadlo instalovat, či nikoliv. Má odborné znalosti a zkušenosti a navrhne nejlepší řešení pro váš dům. Na návštěvu technika se patřičně připravte a sdělte mu všechny důležité informace. Zároveň se nebojte pokládat klíčové otázky. Vhodný seznam otázek, které by měly být zodpovězeny, naleznete zde.

Počítejte s tím, že dodavatel velmi pravděpodobně váš dům označí za vhodný pro instalaci, a to bez ohledu na stav izolace, dveří nebo oken. Pokud nemáte dobře izolovaný dům, nechte si vypracovat druhý posudek na účinnost vytápění a spotřebu energie. Dobrým vodítkem jsou i údaje o spotřebě energie za předcházející roky. Pokud máte šanci tepelné ztráty omezit např. zateplením ještě před instalací tepelného čerpadla, může poté postačovat menší a levnější model.

Před instalací čerpadla může být někdy potřeba přizpůsobit celý systém. Někdy může být nutná i výměna radiátorů po celém domě. Pokud budete chtít tepelným čerpadlem zároveň v létě chladit, připadá v úvahu zejména podlahové topení či náhrada radiátorů vhodnými konvektory. Dále je obvykle třeba provést řadu přípravných prací (demontáž starého topného systému, stavební úpravy, elektroinstalace, uložení vodovodních trubek a ventilů pro nový systém, nové radiátory, provedení závěrečné revize apod.). „Pokud nejsou zahrnuty v konečné nabídce, je třeba počítat s časovými a finančními rezervami na jejich provedení. Nezapomínejte, že ne všichni dodavatelé mohou přípravné práce provést nebo nabídnout,“ upozorňuje Hekšová z dTestu.

Nabídku společnosti zajišťující dodávku a instalaci tepelného čerpadla si pečlivě přečtěte. Ujistěte se, že plně rozumíte tomu, co obsahuje a co neobsahuje, a co je tedy třeba zajistit před, během nebo po instalaci.

Nespoléhejte se, že vám oslovená firma poskytne kvalifikované odpovědi na vaše otázky týkající se financování investic do tepelných čerpadel. „Nemáte-li vlastní peníze na pořízení a instalaci čerpadla, udělejte si vlastní průzkum nejlepších možností financování včetně možných státních dotací,“ uzavírá za dTest ředitelka Hekšová.

Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici zde. S nákupem tepelného čerpadla může pomoci brožura Jak na nákup tepelného čerpadla.

