Jakékoli cestování je pro zvíře stres, upozorňují veterináři

Každým rokem praktičtí veterinární lékaři upozorňují na úskalí cestování se zvířaty. Letos se bude na delší vzdálenosti cestovat méně, ale přesto Komora veterinárních lékařů upozorňuje na některé zásady cestování se zvířaty, aby bylo problémů co nejméně.

- Za horkých dnů, a to nejen v létě, ale i na jaře či na podzim, je dobré cestovat autem brzy ráno či dopoledne.

- Ve stojícím autě nikdy zvíře nenechávat, už po půlhodině je riziko přehřátí tak vysoké, že to nemusí nepřežít. A nepomůže ani pootevřené okénko. (A totéž platí samozřejmě i pro děti). - Horko zvířatům nedělá dobře ani v budovách. Není dobré nechávat zvíře v uzavřené místnosti, zejména malé a otočené na jih či západ. Pokud není jiná možnost, je nutno často větrat, podávat čerstvou chladnou vodu, zatahovat závěsy a chladit tlapky chladnou vodou.

- Před cestou do zahraničí je třeba si ověřit podmínky pro cestování se zvířaty do dané země. Základním požadavkem bývá vakcinace proti vzteklině.

Na cestu je nezbytné vzít:

- Láhev vody a misku, to platí jak pro cesty autem, tak pro pěší túry.

- Pokud pes bere léky, mít dostatek na celý pobyt, a dobré je také něco proti průjmu, popřípadě lék na uklidnění. Vhodné je včas zvíře ošetřit proti vnějším (popřípadě vnitřním) parazitům.

- Rozhodně potvrzení o vakcinaci proti vzteklině. To bývá vyznačeno taktéž v petpase, který je nutný pro cestování za hranice, a jsou v něm i údaje o dalších očkováních apod.

- Oblíbenou deku či pelíšek, obojek, košík a vodítko. A nezapomenout hračky!

Tato doporučení vypadají jako především pro psy, však také psi se svými pány cestují nejčastěji. Ale nezapomínáme ani na kočky či exotické ptáčky. Jenže zde jde většinou o přesuny jednorázové a na kratší vzdálenosti, ale i tak je třeba s horkem počítat. Cestovat raději ráno, v horku přepravku či klec chladit mokrým ručníkem.

A zajímavou zkušenost z kovidové karantény uvádí Radka Vaňousová, prezidentka Komory veterinárních lékařů. „V ordinacích jsme se setkali s řadou případů namožených svalů a rozedraných tlapek. Majitelé se totiž se svými psy vydávali na pořádné výlety, ne jen na krátké procházky, jenže jindy jen krátce venčení pejsci na takové túry nebyli zvyklí. A tlapky? Odřené a poraněné z kamenitých cest a skal. Pozor na ně a na možná poranění, kontrolovat, promazávat a ošetřovat,“ radí Vaňousová.

A ještě upozornění pro vodní turisty. Stává se módním trendem brát do lodě či na raft psa. Na selfíčku to vypadá pěkně, ale octne-li se pes přes palubu, natož někde na jezu, nastává problém. Ano, dá se připoutat, ale být celou plavbu v postroji, to není nic příjemného.

Kdo během dovolené nemůže svému zvířeti zajistit patřičné podmínky a pohodu, udělá nejlépe, když je nechá doma a domluví si či objedná si pečující osobu. Anebo zvíře umístí u známých, popřípadě v psím či kočičím hotelu.

