Je chov domácích mazlíčků, psů a koček, „eko“?

Anežka M 13.4.2021 09:31

"Samozřejmě, úroda z těch 49 milionů hektarů by mohla s přehledem nasytit těch 690 milionů kriticky podvyživených a hladomorem zmírajících lidí na celém světě."



No jo, lidí je kapku moc, žeano. A asi panu Dohnalovi nikdo neprozradil, že problém hladomorů nespočívá (v dnešní době) v nějakých imaginárních chybějících hektarech, ale v překážkách v distribuci, ztrátách při špatném skladování, politických a vojenských bariérách atd. atp. Doporučovala bych mu Harariho, tohle téma zpracovává docela hezky.



Tak by mě ještě zajímalo, kolik dětí pan Dohnal, naplňuje (naplňujíc? přechodníky mi nikdy nešly) svou sobeckou potřebu plodit potomstvo, přivedl na svět a zatížil jimi planetu. Doufám, že je aspoň krmí proteinovým práškem ze cvrčků. Sbíraných na stepích jižní Moravy, samozřejmě.

