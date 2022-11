Jsou kapsle s čisticími prostředky skutečně rozložitelné?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos PVA je tedy relativně snadno biologicky odbouratelný, ale za podmínek, které se tedy v běžném procesu čištění nevyskytují. A tak je víc než pravděpodobné, že z čistíren odpadních vod míří do řek a oceánů i nemalé množství pozůstatků jednorázových rozpustných kapslí.

Jednorázové rozložitelné kapsle s čisticími prostředky, do myčky či pračky, se jevily být dokonalým, ruce nešpinícím a v dávkování úsporným vynálezem. Alespoň do doby, než se začalo spekulovat o jejich omezené schopnosti se reálně rozložit. Pak by totiž nejspíš byly masivním zdrojem znečištění. V USA, kde na udržitelnost dbají, se z toho nyní stalo velké téma.

Hned zkraje je třeba zmínit, kdo na potenciální závadnost rozložitelných kapslí s čisticími prostředky upozornil. Byla to společnost Blueland, která též vyrábí domácí úklidovou chemii. Ale v sypké a práškové formě. Kapsle jsou pro ni konkurenčním produktem, s nímž na trhu o místo a zákazníka zápasí. A zatím, vzhledem k narůstající oblibě kapslí, prohrává. Že tedy pro látky ze skupiny PVA – tedy polyvinylalkohol, z nichž se rozpustný film na povrchu kapslí vyrábí – nemají dobrého slova, až tak překvapivé není.

Jak uvádí spoluzakladatelka společnosti Blueland Sarah Paiji Yoo: „PVA je z definice plast, syntetický polymer na bázi ropy.“ Pro životní prostředí je prý horší než brčka. „U brček totiž aspoň víte, že je to odpad, který může škodit. Ale kapsle jsou plasty, které jsou přímo určeny k tomu, aby se dostaly do našich vodních systémů, a nakonec se dostaly do oceánů, aniž by se o jejich škodlivosti hovořilo.“ Dodává, že se kolem PVA plastů vytvořilo až „dezinformační“ klima, jež směrem ke spotřebiteli vysílá signál, že jde snad o k životnímu prostředí šetrnější alternativu. Pravda to prý ale není.

Rozloží, ale jen za správných podmínek

Společnost Blueland si v roce 2021 zadala a zafinancovala (dlužno dodat že recenzovanou) studii o ne-závadnosti PVA. A ta doložila, že podmínky – jež mají přispět k přirozenému rozkladu a biologické degradaci kapslových PVA – se v prostředí kanalizací, čistíren odpadních vod a potažmo v běžném vodním prostředí vyskytují jen zřídka nebo vůbec.

Přesněji: na základě předchozího laboratorního bádání bylo usuzováno, že PVA fólie se z 60 % rozloží do 28 dnů, a zcela, do 100 %, se biologicky rozloží za 90 dnů. A aktuální studie zadaná Blueland dokládá, že do 48 hodin zůstane 75 % PVA folií v prostředí čistíren odpadních vod nedotčeno. Háček je v tom, že odpadní voda není v USA přečišťována 90 dnů, které by byly ke stoprocentnímu rozkladu PVA potřebné.

„K úplnému biologickému rozkladu jednorázových kapslí je totiž zapotřebí přítomnost správné koncentrace konkrétních druhů mikroorganismů, a dostatečný čas, po který mohou působit,“ vysvětluje Charles Rolsky z Shaw Institute ve státě Maine, autor kritické studie zadané společností Blueland. „A ve Státech neexistuje jediná čistírna odpadních vod, kde by voda s těmito mikroby vydržela působit na PVA alespoň 28 dní. Maximálně tak týden, ale reálně jsou to jednotlivé dny až hodiny."

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V USA je nyní udržitelnost velké téma, a na spotřebitele může mít petice velký vliv. Výsledek přezkumu ne-závadnosti jednorázových rozložitelných kapslí s čisticími prostředky bude ale velmi zajímat i zbytek světa.

PVA je tedy relativně snadno biologicky odbouratelný, ale za podmínek, které se tedy v běžném procesu čištění nevyskytují. A tak je víc než pravděpodobné, že z čistíren odpadních vod míří do řek a oceánů i nemalé množství pozůstatků jednorázových rozpustných kapslí.

Kde se sice – dříve nebo později – rozpustí, ale často až poté, co je může pozřít nějaký mořský živočich. Rolsky pak pro názornost přirovnal schopnost PVA rozkládat se k sypání soli do vody. „Sůl sice zmizí, ale vy ji stále můžete velmi dobře cítit, byť ji nevidíte."

Ať to prošetří EPA

Společnost Blueland, podporovaná aliancí nejrůznějších aktivistických a ochranářských skupin, nyní na základě výsledků ze své studie podala petici, adresovanou americké Agentuře pro životní prostředí (EPA). Žádají, aby odborné orgány znovu prověřily onu nezávadnost PVA, a jeho potenciální vliv na životní prostředí v reálných podmínkách.

A aby do té doby, než budou známy oficiální výsledky, tuto sloučeninu vyřadila ze svých seznamů bezpečných chemických složek. EPA v tiskovém prohlášení uvedla, že petici a podnět přezkoumá a náležitým způsobem na něj odpoví.

Pokud z iniciativy společnosti Blueland někdo opravdu nemá radost, jsou to oni konkurenční výrobci jednorázových rozložitelných kapslí s čisticími prostředky.

Například společnost MonoSol, která uvádí, že: „Blueland jen zkouší nový reklamní trik a zneužívá důvěryhodnosti EPA k dosažení svých vlastních obchodních cílů.“ A společnost ACI dodává, že: „Vzhledem k tomu, že tato chemie umožnila vznik těchto inovativních formátů výrobků pro praní a automatické mytí nádobí, je nesmírným zklamáním dozvědět se o dezinformacích, které se o PVA Blueland šíří.“

V USA je nyní udržitelnost velké téma, a na spotřebitele může mít petice, ať už založená na solidní nebo koupené studii, velký vliv. Výsledek přezkumu ne-závadnosti jednorázových rozložitelných kapslí s čisticími prostředky bude ale velmi zajímat i zbytek světa, kde je tenhle úsporný a ruce nešpinící model dávkování populární.

