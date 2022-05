Půjdete o víkendu do přírody? Vemte si s sebou mobil

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | MabelAmber / Pixabay Bolševník velkolepý. Krásný, invazní a nebezpečný. Nesahejte na něj.

O víkendu 20. a 22. května se uskuteční monitoring invazních druhů u nás. Zapojí se jak vědci, tak naprostí laici. Oběma pomůže mobilní aplikace iNaturalist (pro Android nebo iOS ) do svého smartphonu nebo tabletu, případně se připojte ze svého počítate k webu iNaturalist.org K čemu je to dobré? Vědcům toto víkendové mapování invazních druhů pomůže udělat si představu, jak na tom s nimi jsme. Pokud se do mapování zapojí i obyčejní výletníci, je velká šance, že se podaří dobře zmapovat významné území.

Pokud si nejste jisti, co je a co není invazní druh, případně jaký druh rostliny či živočicha jste zrovna objevili, samotná aplikace vám pomůže druh identifikovat analýzou vámi pořízené fotky druhu.

Proč má smysl pátrat po invazních druzích? Biologické invaze jsou jednou z nejdůležitějších součástí současných globálních změn a vážnou hrozbou pro zachování biodiverzity a fungování ekosystémů, včetně socio-ekonomických problémů, které s sebou nesou. Rychlá detekce potenciálně invazních druhů v regionu má velký význam, aby se zabránilo velkým zamořením a snížily se potenciální dopady. Cílem projektu je shromáždit informace o rozšíření skupiny nepůvodních druhů v České republice.

