Vyměnit na jeden den v týdnu auto za kolo pomůže výrazně snížit naši uhlíkovou stopu, tvrdí vědci

Pouze jeden den v týdnu vyměnit auto za kolo, elektrokolo, či chůzi stačí k tomu, aby došlo k výraznému snížení našich emisí CO2. Tvrdí to nová studie provedená vědci z univerzity v Oxfordu a Imperial College , kterou zveřejnil žurnál Global Environmental Change

Vědci se zaměřili na uhlíkovou stopu lidí žijících v sedmi evropských městech - Antverpách, Barceloně, Londýně, Örebru, Římě, Vídni a Curychu. Od téměř 2000 lidí dlouhodobě sbírali podrobná data o jejich cestování v rámci celého dne. A výsledky jsou velmi pozitivní.

„Potenciál snížit naše emise CO2 je obrovský. A to i v případě, že se vám nepodaří nahradit všechny jízdy autem za jízdu na kole či za chůzi,“ říká spoluautorka studie Audrey de Nazelle z Centra pro environmentální politiku na Imperial College.

„Podařilo se nám zjistit, že ti, kdo vymění auto za kolo či chůzi pouze jeden den v týdnu, sníží svou uhlíkovou stopu asi o 0,5 tun za rok. To je opravdu hodně. Znamená to, že kdyby se 10 % populace rozhodlo vyměnit jeden den v týdnu auto za kolo, ušetřilo by to asi 4 % emisí vyprodukovaných automobilovým průmyslem,“ komentuje studii její vedoucí Christian Brand z univerzity v Oxfordu.

Dopravou, kromě letecké a námořní, se ročně vyprodukuje průměrně 1,8 (Anglie) – 2,7 (Rakousko) tun emisí CO2. Podle Světového atlasu uhlíku například v Anglii na osobu ročně připadá 8 tun emisí CO2. „Když se mluví o změně klimatu, většinou všechny jako první napadne, že pokud s ní máme úspěšně bojovat, je třeba víc sázet stromy, nebo přejít k elektromobilitě. To je určitě správně, ale není to dostatečně rychlé. Pokud chceme zachránit naši planetu a naši budoucnost, měli bychom dělat víc toho, co je dobré v kombinaci s tím, že budeme méně dělat to špatné. Přejít z auta na kolo nebo chůzi je jen jedna malá věc, která ale může vést k velké změně,“ pokračuje Brand.

Vědci také zdůrazňují, že kromě příznivého vlivu na klima má přechod na chůzi či kolo vliv také na naše fyzické i psychické zdraví. „Domníváme se, že by po skončení pandemie Covid-19 mohl mít tento přechod od aut vliv na zlepšení sociální nerovnosti, veřejného zdraví a celkovou kvalitu života ve městech. Je ale samozřejmě zapotřebí, aby města navýšila investice do infrastruktury pro chodce a cyklisty,“ uzavírá doktorka Nazelle.

