Zcela osobní hejt proti hliníkovým kapslím do kávovarů a rada, kudy ke kávě bez zbytečných odpadů

Jestli máte doma kávovar na hliníkové kapsle a už i k vám dolehlo něco málo o udržitelnosti, možná oceníte informaci, kam všude můžete použité kapsle dát, aby se „recyklovaly“. Možností je dost, nejelegantněji to mohou řešit obyvatelé Prahy: prostě kapsle hodí do šedých kontejnerů na kovové obaly.Jsou i další, trochu klopotnější možnosti, jako poslat vysloužilé hliníkové kapse k „recyklaci“ . Přes Zásilkovnu nebo přes kurýrní službu DPD, nebo je možné je odnést do Nespresso butiku anebo nově i do sběrných boxů v některých hypermarketech Tesco v Praze a Středočeském kraji

Tip pro pokročilé

Jestli k vám dolehlo o udržitelnosti něco víc a berete to vážně, mám pro vás tip pro pokročilé. Nekupujte si kávovary na kapsle a už vůbec ne na hliníkové kapsle. Nebudete muset řešit „recyklaci“ zbytečně vzniklého odpadu.

Svou přirozeností je příprava kávy z kapslí založena na spotřebitelské filozofii použij a zahoď. Je to pohodlné, rychlé a s minimem nádobí. Žádná rozsypaná či rozbryndaná káva. Je to ale za cenu, že po každé kávě vyhodíte hliníkovou kapsli (nejspíš) do koše.

Filozofie použij a zahoď je těžko obhajitelná, zvlášť v době, kdy letí slova jako cirkulární ekonomika, recyklace a udržitelnost.

Takže co? Takže výrobci kapslí přesvědčují spotřebitele, že je všechno v pořádku, protože hliníkové kapsle jsou recyklovatelné. Uf, určitě vám spadl kámen ze srdce. A jako důkaz smysluplnosti recyklace kapslí ukáží limitovanou edici nožíku rybička či kolo Festka s hliníkovým rámem, které se z recyklovaných kapslí vyrobily. Možná z toho cítíte, že musí nastoupit marketing, aby pomohl tuhle zatáčku vybrat.

Dobře, máte kapslový kávovar a poctivě třídíte, aby se vaše hliníkové kapsle „recyklovaly“. Jak uvádí Pražské služby, loni se v šedých kontejnerech ocitlo skoro pět tun kávových kapslí. Část té váhy je pochopitelně kávová sedlina, ale nějaký hliník se takto vytřídil.

Teď je myslím vhodný okamžik prozradit, proč pořád píšu uvozovky u slova recyklace. Protože to není ta pravá recyklace, která ve vaší mysli naskočí, když se řekne slovo recyklace. Recykluje se třeba sklo. Hodíte do kontejneru skleněnou láhev, tu ve sklárnách roztaví a na konci může být zase láhev. A když je vstupní surovina dost čistá, může se sklo točit opakovaně. To je asi to, co si představíte pod pojmem recyklace.

Ale to není to, co potká hliníkovou kapsli. Ta se podrtí, vysype se kávová sedlina, která se pošle do spalovny (nikoli do bioodpadu) a drobná hliníková frakce se použije jako chemicko-termické činidlo při výrobě ferovanadu. Cože? Prostě shoří ve vysoké peci při tavení jiného kovu. Určitě je dobře, že se při výrobě ferovanadu použije odpadní hliník, lepší než používat hliník nový. Tohle použití označuje výrobce kapslí pojmem „recyklace“.

Na Linkedinu si od jednoho z šéfů Nespressa Guillaume Le Cunff dočtete, že když on nastupoval do firmy, měl také pochybnosti o tom, jak moc jsou kapsle udržitelné řešení. Ale pak si firma zadala LCA studii, která měla zjistit, jak moc jsou kapsle šetrné k životnímu prostředí. A představte si, že došli k závěru, že jsou! Někteří lidé u článku zatleskali, někteří utrousili pár poznámek o greenwashingu.

Jak na kávu bez odpadů?

Mě můj prostý selský rozum varuje. Neumím sice udělat LCA studii, ale furt myslím na to, že tu vzniká zbytečný odpad, který se komplikovaným způsobem sváží a nepřesvědčivým způsobem "recykluje". Proč? Nejde to jinak?

Jistěže jde, jen je to způsob, který se vyplatí vám, ne nadnárodní společnosti.

Posuďte sami. Denně si uvařím tři kávy. Kupuji kilové balení zrna, melu ručním mlýnkem, používám moka konvičku. Obalového odpadu na jednu kávu je řádově méně než u kapslí. Kávovou sedlinu proženu kompostérem, tedy nulový odpad. OK, potřebuju nějakou vodu na mytí konvičky. OK, v energii na ohřev vody bude kapslový kávovar díky své konstrukci úspornější. Až doslouží kávovar, bude z něj elektroodpad. Moka konvička se mi zdá nesmrtelná.

A abyste si nemysleli, že jsem stará konzerva, která prostě jen nemění svůj pohled na svět a jen tupě hejtuje kapsle. Když jsem naposledy psal zcela osobní hejt proti kapslovým kávovarům, pil jsem turka. Jak vidíte, posunul jsem se. A to jsem mezitím měl zastávku u frenchpressu, což je také skvělý způsob přípravy kávy. Jen bych doporučil ty kovové. Skleněné se jaksi časem rozbijí (a když se rozbijí, tak nepatří do skla. Je to varné sklo, to má jiné vlastnosti než obalové sklo, pro které jsou kontejnery na sklo).

Možná je ve vás teď malá dušička, když na své kuchyňské lince vidíte kapslový kávovar. Nemusíte ho nutně hodit do rybníka, ani skákat za ním. Řešení mohou být plastové či kovové kapsle, které lze plnit a používat opakovaně. Jejich výhodou je, že při jejich používání nevzniká zbytečný odpad a že si do kapsle můžete dát kávu podle svého výběru. Plnitelných kapslí je k mání celá řada a na YouTube je možné dohledat i domácí spotřebitelské porovnání jednotlivých značek. Jen se ale připravte na to, že to je trochu piplání.

A až kapslový kávovar doslouží, zkuste takový způsob přípravy kávy, který nestojí na principu použij a vyhoď a komplikovaně „zrecykluj“.

Jestli máte rádi YouTube naučná videa, leccos se o kávových kapslích dozvíte zde:

a zde:

