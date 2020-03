Zkuste to nejdřív opravit sami, ano? Výrobce outdoorového oblečení vybočuje z proudu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Chris / Flickr.com Výrobci outdoorového oblečení značky Patagonia rozjíždí kampaň zacílenou primárně na své klienty, ale prospěch z ní mohou mít i miliony dalších lidí. Kteří doma nějaký ten outdoorový kousek šatstva mají a zrovna se jim třeba pokazil. A Patagonia jim teď na svém webu radí, jak si jej mohou, hezky sami, opravit. / Ilustrační foto

Bude to teď trochu připomínat placenou reklamu, ale na rovinu přiznávám, že o výrobci outdoorového oblečení značky Patagonia jsem donedávna neměl sebemenší tušení. A byť mám v šatníku i pár kousků do přírody, konkrétně od této značky tam vážně nemám ani ponožku. Tahle původem kalifornská firma mě teď zaujala z dočista jiného důvodu. Rozjíždí totiž kampaň zacílenou primárně na své klienty, ale prospěch z ní mohou mít i miliony dalších lidí. Kteří doma nějaký ten outdoorový kousek šatstva mají a zrovna se jim třeba pokazil. A Patagonia jim teď na svém webu radí, jak si jej mohou, hezky sami, opravit.

Což je na jedné straně sice úplná prkotina, ale taky poměrně revoluční záležitost. Je to názorná demonstrace toho, jak vypadá udržitelnost v praxi. Ať už doma máte pohorky, rukavice, zateplenou vestu nebo supernepromokavou bundu z jakékoliv outdoorové kolekce, když se vám na nich něco pokazí, můžete se v drtivé většině případů odporoučet leda tak na reklamační oddělení zmíněného prodejce. Buď dostanete zpátky peníze, náhradní kousek nebo něco na výměnu. Anebo si pěkně dlouho počkáte na firemní opravu, což je ale dneska spíš vzácnost. Proč? Protože trh a ekonomický růst stojí na tom, že se pořád vyrábí nové a opravování starého přitom zdržuje.

Zákazník spokojený, nebo utrácející?

Představa, že nějaký stržený zip putuje i s celou bundou zpět někam do asijské robotárny, aby to tam ještě jednou scvakli, je dnes dost nereálná. Pro výrobce s milionovými či miliardovými obraty je snazší vaši reklamaci odepsat jako provozní ztrátu a dát vám náhradu totožného zboží. Anebo vás šibalsky nechat utratit hodnotu reklamovaného produktu za něco jiného. Kola se musí točit. V pořádku to samozřejmě není. Výroba každého kousku oděvu si žádá nějaké zdroje a energii, na konci životního cyklu se z něj pak stává odpad. Takže na tomhle laciném řešení sice neprodělá výrobce, ale vlastně my všichni okolo.

Z bludného kruhu nekonečného růstu a bezbřehé produkce nevede moc smysluplných cest, protože výrobcům oděvů v zásadě nejde o to, aby vám vaše hadry do divočiny vydržely sto let. Protože vám chtějí ideálně hned další sezónu prodat nové. S producenty outdoorové módy to až tak horké není, protože ti musí zákazníkům nabízet i jistou legendu odolnosti a funkční výdrže materiálu. Ale pořád je jim milejší zákazník, který u nich nakupuje častěji, než jednou za život. A to je právě věc, ve které Patagonia vybočila ze zaběhlého trendu. Sama přichází s veřejně přístupným katalogem nápadů, jak efektivně prodloužit životnost jimi prodávaných výrobků.

Ne, nejde o bodré rady typu: „Kupte si naši patentovanou impregnaci (a utraťte u nás ještě více peněz).“ Oni lidem vážně radí, jak si oblečení od nich můžete opravit, aby vám vydrželo déle. Nečekejte tedy úplné zázraky, jsou to Američani. Ve svých výukových videích vám poradí, jak přišít knoflík, vyměnit cvoček nebo opravit zip, jak zašít nebo přelepit trhlinu, zalepit broďáky, vyměnit stuhový uzávěr (tak se správně jmenuje suchý zip), jak zbavit svetr žmolků nebo opravit úchyt na krosně. Databáze jejich různě pokročilých zákroků se ale poměrně rychle rozrůstá a dá se tam narazit i na opravdu užitečné rady.

Pořád je to byznys. Ale rozumnější

Patagonia tím demonstruje, že to s tou udržitelností nejspíš myslí doopravdy vážně. Protože po vás nechce, abyste s každou prkotinou hned utíkali k nim na prodejnu a oni vám za ni dali nový kousek. Dávají vám možnost si výrobek opravit sami a radí vám, jak to udělat dobře. A ještě podstatná maličkost: tím, že se pokusíte zrealizovat tu opravu podle návodu sami, ale třeba ji nějak zmršíte, se Patagonia pořád nezříká vašich reklamačních práv. Klidně jim tam neúspěšný výsledek své opravy můžete zanést. Normálně jej přeberou a zkusí to ještě jednou sami.

„Udržitelnost v našem podání má podobu kvalitní produkce. Čím déle vám zboží vydrží, tím méně často musíte nakupovat nové. Každých 9 měsíců existence oděvu za hranicí záruční doby znamená snížení jeho uhlíkové, vodní a odpadové stopy o 20-30 %,“ píšou na svých stránkách. Jasně, podezřívavý hlásek ve mně šeptá, že za tímhle odvážným krokem určitě stojí nějaký ten marketing, a že si šéfové Patagonia nejspíš dobře předem spočítali, že na tomhle udržitelném přístupu tratit nebudou. Ale já jim jejich byznys přeju. Minimálně dokud mi dávají šanci, abych si já sám mohl opravit ne zrovna levné outdoorové oblečení a tím prodloužil jeho životnost. Moc se mi to líbí a přemýšlím, kdo bude další.

Co třeba výrobci chytrých telefonů nebo domácí elektroniky? Nemohli by třeba sestavit pár on-line tutoriálů pro základní opravy a výměny nejporuchovějších částí? Nemohli by začít nabízet sady nářadí a součástek, se kterými by se takové zákroky daly provádět? Protože si vážně nechci kupovat co dva roky novou pračku, jen proto, že ta předchozí se neopravitelně rozsypala den poté, co jí vypršela záruční doba. Jasně, ne každý je tak manuálně zdatný, aby takovou opravu zvládl sám. Ale bylo by fajn, kdybychom si za právem na opravu stáli. Patagonia a její outdoorové oblečení udělala sympatický krok. Bylo by hezké, kdyby je někdo následoval.

