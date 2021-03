Cyklus vody jako čistě přírodní jev? Už ne, zjistili vědci

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Mamlena / Mamlena / Wikimedia Commons Na ilustračním snímku přehrada Mšeno v Jablonci nad Nisou.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lidé mají pod kontrolou čím dál větší množství sladké povrchové vody a významně tak ovlivňují celkový vodní cyklus. Na vzorku téměř 230 tisíc vodních ploch vědci ze Stanford University zjistili, že lidé nějakým způsobem řídí asi 57 % z nich. Využívali přitom satelitní měření z NASA. Výsledky jejich dvouletého studia zveřejnil žurnál Nature

„O vodním cyklu většinou přemýšlíme jako o čistě přírodním mechanismu – déšť a roztátý sníh tečou do řek, ty posléze do oceánů a tam se voda částečně vypaří, čímž se tento cyklus uzavře a začne celý znovu. Lidé ale do tohoto cyklu výrazně zasahují. Naše zjištění ukazují, že lidé jsou zodpovědní za většinu změn ve výšce hladiny sladké povrchové vody,“ komentuje geofyzička Sarah Cooley ze Stanford University, která výzkum vedla.

Z celkového množství povrchové sladké vody tvoří uměle vytvořené vodní přehrady pouze 3,9 %. Toto na první pohled nízké číslo, ale podle vědců provádějících studii zastírá realitu toho, jak moc lidé hladinu sladké vody ovládají.

Díky měřením z NASA satelitu ICESat-2 se jim podařilo kvantifikovat změny na celkem 227 386 vodních plochách - nádržích, jezerech a přehradách. „Tento satelit je schopen detailně zachytit i malé vodní plochy, například o velikosti fotbalového hřiště, a zjistit jejich hloubku. Toho předchozí satelity nebyly schopny,“ komentuje Cooley.

Vědcům se během dvouletého sledování těchto vodních ploch (od října 2018 do července 2020) podařilo zjistit, že lidé kontrolují 57 % sladké povrchové vody. To s sebou nese výhodu dohledu nad zásobami vody, možnost získávání energie v podobě vodních elektráren a také možnost regulace vody v případě povodní. Nicméně studie upozorňuje, že zasahování do vodního cyklu může mít vliv na celkový cyklus vody.

„Záplavy, sucha a tání sněhu mají vliv na hladinu sladké vody všude na světě. Lidé si přivlastnili téměř 60 % této fluktuace a to má na vodní cyklus obrovský vliv,“ říká environmentalista Laurence Smith z Brown University.

K největším přirozeným změnám v hladině sladké povrchové vody dochází v tropech. U člověkem kontrolovaných vodních zdrojů jsou tyto změny největší na Středním východě, v jižní Africe a na západě USA. Vědci ve studii upozorňují, že na to, aby měli lidé pod kontrolou čím dál větší množství vody bude kvůli ekonomickému vývoji, populačnímu růstu a klimatické změně vyvíjen čím dál větší tlak.

reklama