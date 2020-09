Extrémní požáry drtí západ USA. K jejich ničivosti přispěla klimatická krize

Pavel Hanzl 11.9.2020 09:19

„Nemám žádnou trpělivost s popírači změny klimatu,“ uvedl guvernér Kalifornie Newsom. „Jejich pohled vůbec neodpovídá realitě, je zcela v rozporu s tím, co vidíme na místě a s fakty a naší zkušeností."



To by měl napsat na Ekolist!!!!

To by mu pánové Vinkler, Kalenda a hlavně Šimůnek vysvětlili, že tomu nerozumí, je podplacen klimaalarmisty a oteplovací lobby a těmito názory podporuje ekology, kteří jsou ničiteli našeho životního prostředí.

