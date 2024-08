Hasiči od začátku prázdnin vyjížděli k likvidaci hmyzu třikrát častěji než loni

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Larry Hubble / Flickr "Jestli je výjezd hasičů opravdu bezpodmínečně nutný, může ohlašovatel při oznámení konzultovat s operátorem tísňové linky. Pokud nejde o veřejné prostranství či ohrožení zdraví a životů lidí, je třeba se obrátit na specializovanou firmu," doplnila Pipiš.

Hasiči měli od začátku letních prázdnin na různých místech Česka 3500 výjezdů kvůli likvidaci obtížného hmyzu, jako jsou vosy či sršně. V porovnání s loňským obdobím se tak kvůli nim vydávali do terénu zhruba třikrát častěji. Meziročně jim přibylo těchto případů i v dubnu a červnu, naopak třeba v květnu jich měli méně. Vyplývá to ze statistiky, kterou ČTK poskytla mluvčí hasičů Lucie Pipiš.Podle ní je za nárůstem případů zřejmě to, že hasiči vyhověli většímu počtu volání na tísňovou linku. Například vosy ale nejsou podle oslovených odborníci letos přemnožené, jen častěji létají při teplém a suchém počasí.

Uplynulé měsíce byly v Česku podle meteorologů většinou nadprůměrné teplé, květen byl ale současně bohatý i na srážky. Zatímco v červnu, který byl teplotně normální, bylo sucho. "Pokud je v létě teplo a sucho, vos, vosíků a sršní je každoročně všude hodně," řekl už dřív ČTK Jan Růžička z katedry ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Od počátku letošního roku hasiči zatím řešili likvidaci obtížného hmyzu ve více než 4800 případech, což je zhruba stejně jako za celý rok 2021 a 2022. Loni měli obdobných výjezdů 5535, přičemž nejvíce v srpnu, a to 1917. Za prvních pět dnů letošního srpna hasiči vyjížděli 367krát. V červenci měli ze stejných důvodů 3163 zásahů, meziročně o 2217 více. V červnu se počet jejich výjezdů proti loňskému měsíci zvýšil z 388 na 1273, v květnu jich však ubylo asi o třetinu na 268.

Podle mluvčí hasičů se lidé každoročně v létě ve větší míře obrací na hasiče s žádostí o pomoc při likvidaci obtížného hmyzu, nicméně před voláním by měli zvážit, jestli je to akutní. Podle pravidel totiž hasiči vyjíždí jen v případě bezprostředního ohrožení zdraví a života lidí.

"Jestli je výjezd hasičů opravdu bezpodmínečně nutný, může ohlašovatel při oznámení konzultovat s operátorem tísňové linky. Pokud nejde o veřejné prostranství či ohrožení zdraví a životů lidí, je třeba se obrátit na specializovanou firmu," doplnila Pipiš.

Dodala, že operátoři hasiče vyšlou k likvidaci hmyzu jen u veřejných budov jako škol, nemocnic nebo dětských táborů. V ostatních případech se mají lidé obrátit na správce prostoru nebo profesionální firmy.

Podle dřívějšího zjištění ČTK nárůst objednávek na likvidaci vosích hnízd evidují i některé specializované firmy. Třeba Marek Götzl z firmy na hubení hmyzu a škůdců Adera vidí důvod mimo jiné v množství teplých letních dnů.

