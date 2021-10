Havárie na Bečvě je dnes vnímána skrze řadu selhání

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | archiv Jana Husáka Letecký pohled na řeku Bečvu.

Havárie na řece Bečvě je dnes vnímána skrze řadu selhání, ke kterým došlo především při zjišťování původce otravy řeky. Vyšetřování havárie z 20. září 2020 zatím není ukončeno, přestože policie zahájila trestní stíhání proti jedné právnické a jedné fyzické osoby. Tou je podle vyjádření ředitele společnosti Energoaqua právě jeho společnost a jeho osoba. Kromě oficiálního policejního šetření ale vznikly další iniciativy, které se zabývaly odkrýváním průběhu událostí havárie. Patří mezi ně šetření senátorky Seitlové , která zkoumala a hodnotila postup orgánů veřejné správy a státu.

Jitka Seitlová pochází z Přerova a je senátorkou za obvod Přerov a zároveň zastupitelkou Olomouckého kraje, místo havárie na Bečvě tedy spadá do jejího okresu. Profesně se dlouhodobě věnovala ochraně životního prostředí v rámci veřejné správy, což ozřejmuje její zájem na objasnění otravy řeky.

Své závěry uveřejnila senátorka již v březnu 2021. Navrhla řadu legislativních a metodických změn, které by měly pomoci zvládnout případnou další havárii lépe než tu loňskou na Bečvě. Tento týden v úterý o nich debatovala se senátory na jednání stálé komise VODA – SUCHO.

Chybělo varování o ohrožení zdraví

„Pro mě je vlastně nejhorší zjištění to, že lidé nebyli varováni,“ uvedla Jitka Seitlová v úterý v Senátu. „Jak je možné, že může dojít k ohrožení zdraví lidí, zvířat, ohrožení majetku, a nebylo vydáno varování?“ podivovala se senátorka. To má řešit zákon o integrovaném záchranném systému (IZS). Ten ale mluví pouze o oprávnění vydat varování, nikoli o povinnosti. Úřady se podle senátorky bojí, aby nevzbudily paniku, proto se varování vyhýbají. To by se ale mělo podle Seitlové v případě mimořádných havárií změnit, navrhla proto novelu zákona o IZS.

Řada selhání

Senátoři rozebírali i řadu selhání úřadů a osobní zodpovědnosti. „Za obrovské považuji selhání hejtmana Olomouckého kraje. Občané často neví, kdo je vedoucí vodoprávního úřadu. Ale ví, kdo je hejtman. A hejtman se nemůže domnívat, že stejnou informaci jako on obdržel vodoprávní úřad,“ poukázala senátorka Anna Hubáčková na to, že hejtman Olomouckého kraje dostal sms o úhynu ryb v řece, krajskému vodoprávnímu úřadu ji ale hned nepředal. Ten se o otravě řeky dozvěděl až následující den.

Komunikace a nevyjasněná odpovědnost byla problematická v celém zvládání havárie. Podle zjištění senátorky Seitlové například město Lipník nad Bečvou tvrdí, že žádalo Olomoucký kraj, aby se ujal řízení vyšetřování, kraj to ale popírá. Vzhledem k tomu, že se o komunikaci nevedly záznamy, není možné ani jedno tvrzení dokázat.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Jednání senátní komise VODA - SUCHO v úterý 5. 10. 2021.

Senátor Tomáš Goláň poukázal na to, že více mohla udělat i policie. „Ve 12:02 rybáři volali policii. A v rámci trestního řádu je policie povinna zajistit veškeré důkazní prostředky pro případné vyšetřování,“ uvedl Goláň. A to se podle něj nestalo.

„Jeden tak trochu spoléhal na druhého a nikdo neplnil přesně ty kompetence, které měl plnit. Tím nastala situace, kdy v případě monitoringu těch výustí nikdo neřekl, že se musí udělat i kousek proti proudu, což jsou logické věci,“ uvedl na jednání senátní komise ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. „A bohužel pod tíhou medializace, kterou to mělo, se pak jednotliví účastníci zasekávali na svých vyjádřeních. Diskuze o tom, kdy kdo odebral jaký vzorek, kam se dal a kdy se ztratil, je absolutně nedůstojná. V případě jiných havárií to funguje úplně běžně,“ dodal Kubala.

Měření kvality vod

Senátoři navrhovali, aby byl na tocích, kde jsou větší průmyslové podniky, zaveden trvalý monitoring kvality vod. Kontinuální měření kvality vod už senátoři požadovali před půl rokem a senátorku Seitlovou zajímalo, zda se k tomu již někde přistoupilo. Na jednání se ale nedostavil žádný zástupce ministerstva životního prostředí, které mělo měření zajistit. A proto na to senátoři odpověď nezískali.

Senátor Petr Šilar upozornil na problém toho, že pokud někde údaje jsou, jsou často nedostupné: „Když se udělá monitoring, někdo bude údaje sledovat, někde budou uložená, ale nikdo už neřekne, co se s těmi daty bude dělat a kdo a za jakých podmínek je bude moci využívat.“ Apeloval tedy na to, aby se v případě případného zavádění sledování kvality vod myslelo i na to, aby data bylo možné využít.

Co dál?

Podle senátorky Seitlové je vládou připravená novela o vodách, která měla na nedostatky zjištěné při otravě Bečvy reagovat, polovičatá. Její dopracování má podle ní přijít na pořad jednání ihned po volbách.

