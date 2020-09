I když naplníme Pařížskou dohodu, tající antarktický led zvýší hladinu oceánů o 2,5 metru

Katka Pazderů 30.9.2020 05:42

Konečně to někdo napsal na plná okna.

Ano, bude zmatek, protože jestli si představíte, že by se Nizozemí, Miami, New York, města v Indii a v Bangladéši, i v Číně měla stěhovat o 2,5 m (a to je to minimum) výš v horizontu do 80 let, tak to nevidím zrovna moc dobře.

Už pár let se ví, minimálně od Pařížské dohody, že to nastane. Za 100 let. Ale o 1 m to bude dříve, někdy za 50 let. A zvýšit hráze o 1 m okolo celého pobřeží Nizozemí, části Německa, v Polsku, no to bude pěkné práce pro betonáře. Jen aby bylo dost cementu.

