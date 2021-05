Kde pramení plastové řeky? Za odpad v oceánech nemůže jen deset asijských a afrických řek

Miroslav Vinkler 25.5.2021 09:07

Tak to dopadne, když se vytrhne cihla ze zdi ,detailně se popíše a výsledek se vydává za řešení. Chyba lávky.



Primárně jsou zodpovědní ti, co platy vyrábějí a ti, co je kupují a uvádějí do oběhu.



Úsměv pak vzbudí ideologické prohlášení, že 170 zemí se spojilo blabla, dopadne to stejně jako s Pařížskou dohodou. Slova, slova a zase jen slova (Hamlet).



Pokud by to někdo myslel vážně, tak určí, že veškerý plastový odpad se musí zlikvidovat bez výjimky v zemi/regionu, kde byl uveden do oběhu. A to bez výjimky !

85% plastů se nelegálně zakope,pohodí,spálí nebo se "legálně" vyveze do zemí, kde zmizí z očí a místní politici se nechají korumpovat.



Odpady jsou vážnějším problémem než celá klimatická změna a mimochodem i slavné CO2 je odpadem pouze v plynné fázi. Došlo to už někomu ?

Uršule v.d.Leyen určitě ne, EK také ne, Joe Biden si pamatuje leda válku ve Vietnamu a ostatním je to jedno.

Odpovědět