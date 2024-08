Lupina, netýkavka, bolševník, zlatobýl nebo křídlatky. I Krkonoše se potýkají s invazními druhy

smějící se bestie 21.8.2024 06:07

Jak to ti Naši předkové asi dělali, že měli nejenom ty louky čisté, co !

Zelený mají všude pořád řečí, tak když místo keců, přiloží ruce k dílu každoročně, tak bude v přírodě čisto, no !

