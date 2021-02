MŽP prošetří postup ČIŽP a úřadů při vyšetřování havárie na Bečvě

Pavel Hanzl 5.2.2021 16:40

To jsou ti praví. Ministr Brabec, povoláním ředitel chemické fabriky z Agrofertu, názorově ropák, bude prošetřovat lhaní a kličkování ouřadu, kterému to nařídil. Takový blbákov tu nebyl ani za komára, to si fakt ti potentáti myslí, že jsme všichni úplně blbí???

Odpovědět