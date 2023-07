Neviditelný zabiják může na Ukrajině zabíjet ještě desítky let po válce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ze záběrů válkou zničených měst a vesnic na Ukrajině se člověku dělá úzko. Některým lidem se z fotek a videí dělá úzko ze specifického důvodu. Tuší totiž, že rozstřílené střechy domů mohou být za pár desítek let příčinou nemocí a předčasné smrti lidí, kteří se sem vrátí žít nebo kteří pomáhali s odstraňováním trosek. Možným zabijákem budou okem neviditelná azbestová vlákna.Stavební materiály s obsahem azbestu jsou na Ukrajině velmi rozšířené. Podle Denyse Pavlovského, experta na azbest z Rozvojového programu OSN, má 90-95 % domů na Ukrajině na střeše azbest. Konzervativnější odhady hovoří o 60 % střech, což představuje 1 miliardu metrů čtverečních střešní plochy.

V době míru to tolik nevadí. Současná situace ve válkou postižených oblastech je ale taková, že domy a jejich střechy jsou rozstříleny a často jsou zcela srovnány se zemí. A mechanické poškozování je právě to, co vede k uvolnění azbestových vláken do prostředí.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Zničený dům se střechou z vlnitého eternitu.

Bude potřeba obrovského úsilí, aby se předešlo další masivní kontaminaci životního prostředí při poválečné obnově poničených domů. V sázce jsou životy pracovníků i lidí, co v obnovených oblastech budou žít.

Mnoho ukrajinských střech má krytinu z i u nás kdysi oblíbených eternitových šablon či vlnitého eternitu. „Azbest se ale používá i k oplocení pozemků, v obkladech, v potrubí, podlahových krytinách. Při stavbě vícepodlažních staveb se užívalo azbestových nástřiků nebo izolačních desek obsahujících azbest," uvádí Denys Pavlovskij.

Základní vlastnosti azbestu z něj dělají výborný stavební materiál. Jsou pevné, lehké, nehořlavé a levné. „Cena stavebních materiálů bez azbestu je asi o 15 % vyšší než těch, které azbest obsahují," uvádí v rozhovoru pro Ekolist Pavlovskij.

Je tu ale jeden vážný problém. Mikroskopická azbestová vlákna při vdechnutí pronikají do plic, způsobují vážné nemoci včetně rakoviny a vedou k předčasné smrti (více viz box na konci článku).

Zrádný je azbest ve dvou věcech. Jednak v tom, že ta nejnebezpečnější azbestová vlákna jsou tak malá, že nejsou vidět pouhým okem, a kdo není poučený o nebezpečnosti azbestových materiálů, nemá potřebu se před nimi nijak chránit.

A jednak v tom, že nemoci způsobené azbestem se obvykle projevují až desítky let poté, co se azbestová vlákna dostala do těla.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Aram Dulyan / Wikimedia Commons a Skanska Foster Bohemia Azbest je minerál, který se vysvytuje v přírodě, těží se a zpracovává, často pro výrobu stavebního materiálu.

První varování před zdravotními riziky azbestu pochází z roku 1899 z Velké Británie. Na začátku 20. století si v Británii lékaři všimli, že ve městech, kde žilo hodně dělníků pracujících s azbestem, je oproti jiným městům výrazně vyšší výskyt plicních onemocnění a úmrtí. Následný výzkum odhalil, že na vině jsou právě neviditelná azbestová vlákna. Tato a další poznání vedla k tomu, že dříve oblíbený a hojně využívaný materiál dostal stopku. Trvalo to ale desítky let.

V České republice se používání azbestu omezovalo postupně od roku 1984, kdy byl zařazen mezi karcinogeny. Zákaz použití jakýchkoli druhů azbestu pak u nás platí od roku 2005.

Na Ukrajině je situace diametrálně odlišná. V rámci Sovětského svazu byla Ukrajina významným producentem výrobků z azbestu a hojně je využívala jako stavební materiál. Ačkoli informace o závažnosti zdravotních problémů spojených s azbestem byly známé, ani po rozpadu Sovětského svazu nebylo na Ukrajině politicky možné používání azbestu omezit, především kvůli vztahům s Ruskem, které je spolu s Kazachstánem nadále velkým producentem a vývozcem azbestu.

Ukrajina dokonce v roce 2011 podpořila snahu Ruska zablokovat přidání azbestu na seznam nebezpečných látek Rotterdamské úmluvy

Na Ukrajině se velká množství azbestu využívala ještě nedávno. „Mezi lety 2006 a 2016 bylo na Ukrajinu oficiálně dovezeno 556 000 tun azbestu, převážně z Ruska," uvádí Denys Pavlovskij. Ukrajina tak byla po Rusku druhým největším spotřebitelem azbestu na světě. Používání materiálů s obsahem azbestu bylo na Ukrajině zakázáno až loňský rok, v září 2022 . Začne platit od letošního října.

Zákaz azbestu bylo velmi náročné prosadit, protože na Ukrajině je silný tlak azbestového průmyslu. „Na Ukrajině přitom už byla pouze jedna továrna vyrábějící azbesto-cementové výrobky," uvádí Pavlovskij. Hrálo se tedy především o dovoz azbestových výrobků z Ruska a Kazachstánu, proto Pavlovskij mluví o rusko-kazachské lobby. V zemi nastala tak vyhrocená situaci, že zatímco ministerstvo zdravotnictví oznámilo v roce 2017 zákaz azbestu, ten byl do několika měsíců zrušen ukrajinským ministerstvem spravedlnosti.

Je evidentní, že v ukrajinských stavbách budou materiály s obsahem azbestu hojný prvek. Ostatně, vlnitá střešní krytina, která s největší pravděpodobností obsahuje azbestová vlákna, je vidět skoro na každém videu z válkou postižených oblastí Ukrajiny.

V zemi, která čelí masivnímu ostřelování a ničení civilní infrastruktury, je to další z obrovských environmentálních a zdravotních rizik, kterému jsou vystaveni všichni, kdo žijí a bojují v postižených oblastech. Ale nejen oni.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Hasiči procházejí domy po bombardování Lvivu v červenci 2023.

Azbestu jsou či budou vystaveni i záchranáři, hasiči a lidé pomáhající s vyprošťovacími pracemi, a postupně i pracovníci demoličních a stavebních firem, které nakládají s troskami a stavební sutí, a dobrovolníci pomáhající s odklízecími pracemi.

Zajistit relativní bezpečnost těchto zásadních činností není organizačně a technicky snadné. Nicméně odborníci z OSN pracují na metodice, která by měla pomoci zabránit další masivní kontaminaci postižených oblastí při poválečné obnově Ukrajiny.

Olivia Nielsenová a Dave Hodgkin z mezinárodní společnosti Miyamoto International, zabývající se stavebním inženýrstvím a řešením katastrof, ale upozorňují na to, že předpisy a normy, které si západní svět vyvinul pro nakládání s materiály obsahujícími azbest, jsou nastavené na nulovou toleranci azbestových vláken. A jsou proto použitelné například při rekonstrukci jednoho konkrétního domu.

Na Ukrajině ale nejde o jednu budovu. Jde o desítky tisíc domů, o stovky tun stavební suti na obrovské rozloze, kde záchranné či demoliční a stavební práce probíhají v polních, improvizovaných podmínkách.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Suť ze zničených domů může velmi pravděpodobně obsahovat azbest, který by měl být bezpečně uložený na skládce nebezpečného odpadu. Na Ukrajině bude ale potřeba uložit tuny nebezpečného materiálu. Kam s ním?

Nicméně zkušenosti z jiných katastrof ukazují, že právě při katastrofách je třeba nakládat se sutí s extrémní opatrností. Ukázalo se to například po zemětřesení v indonéském Lomboku v roce 2018. Tehdy byly zbytky budov, z nichž 20–30 % obsahovalo azbest, srovnány se zemí, aby poskytly prostor pro nouzové útočiště přeživším. Statisíce lidí, kteří přečkali zemětřesení, pak žili mezi sutí kontaminovanou azbestem, a denně vdechovaly azbestová vlákna.

Rozvojový program OSN, který se podílí na obnově válkou postižené Ukrajiny, proto školí ukrajinské pracovníky, jak se chránit před nejrůznějšími nástrahami práce v sutinách. Od min a výbušnin až po ochranu před azbestovými vlákny.

Aby se předešlo dalším podobným událostem jako v Lomboku, je především třeba vědět o zdravotních rizicích azbestu a materiálů z něj vyrobených. Nakládat s azbestem by ideálně měly speciální sanační firmy, které vybaví své pracovníky nutnými ochrannými pomůckami, minimum je ochranný oblek a respirátor FFP3.

I v polních podmínkách je dobré vybavit každého, kdo bude s azbestem manipulovat, ochrannými pomůckami a řídit se několika jednoduchými opatřeními, která jsou podle zkušeností nevládní organizace Polská humanitární akce aplikovatelné v praxi.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Odstraňování azbestu.

V zásadě je důležité co nejvíce snížit prašnost. Toho lze docílit tím, že se suť či odstraňovaný materiál skropí vodou.

Další zásada je co nejvíce omezit mechanické poškozování materiálu s azbestem.

Pro transport či skladování je potřeba materiál s obsahem azbestu dát do uzavíratelných obalů, sníží se tím další šíření vláken. Posloužit mohou i pytle ze silného plastu, které je nutné uzavřít lepicí páskou a označit, že obsahují nebezpečný odpad, konkrétně azbest.

Přečtěte si také | Jak bude na Ukrajině probíhat dekontaminace? Rozhovor s majitelem Dekonty Pavlem Mothejlem

Pro ochranu pracovníků či lidí pohybujících se na postiženém místě je nutné používat respirátor FFP 3, rukavice, jednorázové obleky a ochranné brýle. Ty je po použití potřeba omýt vlhkou látkou a sundat před každým návratem do nezasažených prostor.

„Negativní účinky azbestu na zdraví můžeme očekávat za 30-40 let. Současná kontaminace se tak nejvíce projeví zřejmě mezi lety 2050-2060," uzavírá Denys Pavlovskij.

Co dělá azbest? Zabíjí předčasně, ale až po letech Vdechování azbestových vláken způsobuje dvě hlavní nemoci: azbestózu a rakovinu. Vdechování azbestových vláken způsobuje dvě hlavní nemoci: azbestózu a rakovinu. Azbestóza je plicní onemocnění, které vzniká v důsledku vdechování malých azbestových vláken. Ta se ukládají v plicích, kde způsobují jejich zjizvení a ztluštění. To stěžuje dýchání a může vést ke smrti. Příznaky nemoci se objevují často až po 10 letech. Azbestóza se vyskytuje většinou u tzv. „azbestových pracovníků“, kteří byli dlouhodobě a zblízka vystaveni azbestovému prachu. Byla též pozorována u lidí žijících v blízkosti silného nekontrolovaného zdroje azbestových vláken. Azbestóza je plicní onemocnění, které vzniká v důsledku vdechování malých azbestových vláken. Ta se ukládají v plicích, kde způsobují jejich zjizvení a ztluštění. To stěžuje dýchání a může vést ke smrti. Příznaky nemoci se objevují často až po 10 letech. Azbestóza se vyskytuje většinou u tzv. „azbestových pracovníků“, kteří byli dlouhodobě a zblízka vystaveni azbestovému prachu. Byla též pozorována u lidí žijících v blízkosti silného nekontrolovaného zdroje azbestových vláken. Rakovina plic se často rozvíjí u pacientů s azbestózou. Období mezi vdechnutím azbestových vláken a nástupem onemocnění je dlouhé, 20 – 40 let. Riziko rozvoje rakoviny plic je podstatně vyšší u kuřáků než nekuřáků vystavených stejnému působení azbestu. Rakovina plic se často rozvíjí u pacientů s azbestózou. Období mezi vdechnutím azbestových vláken a nástupem onemocnění je dlouhé, 20 – 40 let. Riziko rozvoje rakoviny plic je podstatně vyšší u kuřáků než nekuřáků vystavených stejnému působení azbestu. Mesotheliom je vzácný typ rakoviny výstelky plic a hrudníku či břišní dutiny. Vývoj této formy rakoviny trvá více než 30 a často i více než 50 let. Zvýšený výskyt byl kromě lidí vystavených azbestu v zaměstnání zjištěn i u těch, kteří s nimi žijí ve stejné domácnosti, a u lidí žijících v blízkosti zdrojů azbestových vláken, jako například u loděnic či továren produkujících azbestové izolace. Mesotheliom je vzácný typ rakoviny výstelky plic a hrudníku či břišní dutiny. Vývoj této formy rakoviny trvá více než 30 a často i více než 50 let. Zvýšený výskyt byl kromě lidí vystavených azbestu v zaměstnání zjištěn i u těch, kteří s nimi žijí ve stejné domácnosti, a u lidí žijících v blízkosti zdrojů azbestových vláken, jako například u loděnic či továren produkujících azbestové izolace. Četnost mesotheliomů je v mnoha zemích na vzestupu v důsledku zvýšení použití azbestu ve 40. a 50. letech. Četnost mesotheliomů je v mnoha zemích na vzestupu v důsledku zvýšení použití azbestu ve 40. a 50. letech.

