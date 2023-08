Eternit ze střechy neshazujte. Pár jednoduchých opatření, jak si nezamořit dům azbestem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Odstraňování azbestu ze střechy.

Eternitové šablony nebo vlnitý eternit byly kdysi velmi oblíbené materiály a je dost možné, že je stále máte na střeše rodinného domu či chalupy. Dokud jsou tam a nezatéká jimi, ničemu nevadí. Dejte ale pozor, jakmile se pustíte do opravy střechy či do výměny krytiny. Eternit totiž obsahuje nebezpečná azbestová vlákna.To, že budete ze střechy sundávat eternit, musíte podle zákona ohlásit stavebnímu úřadu. Správně by bylo, aby se o sundání eternitové střechy postarala specializovaná firma na práci s azbestem, která má patřičné vybavení a postupy, které zajistí, že po jejich odchodu nebudete mít dům zamořený azbestovými vlákny. Praxe ale ukazuje, že lidé volí jiné cesty, především kvůli ceně.

Dost možná si opravu střechy necháte udělat od běžné stavební firmy. Řekněte jí předem, že máte na střeše eternit. Zeptejte se jich, jaké mají zkušenosti s prací s materiály obsahujícími azbest a jak budou postupovat. Když vám navrhnou, že eternit prostě shodí na dvůr do kontejneru, že to tak dělají vždycky, najděte si jinou firmu. Shodit eternit na dvůr totiž rozhodně nechcete. Najděte si firmu, která bude ochotná použít stavební výtah nebo snosit materiál ručně.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | arjan / Depositphotos Takto můžete vypadat vy nebo zaměstnanci stavební firmy. Před azbestem je každopádně namístě se chránit.

Možná se do opravy střechy pustíte svépomocí. Pro oba případy vám nabízíme pár základních informací, které mohou pomoci, abyste si nezamořili dvůr a dům azbestovými vlákny.

Doporučení vyplývají mimo jiné z praxe polské nevládní organizace Polská humanitární akce, která připravuje školení pro válkou postiženou Ukrajinu, kde je azbest opravdu velký problém.

To nejdůležitější vystihují tři hlavní body. Namočit, neponičit, nenanosit si azbest domů.

Manipulace

Pokud musíte s materiálem obsahujícím azbest manipulovat, je potřeba se na to vybavit ochrannými pomůckami. Pořiďte si jednorázové ochranné obleky, rukavice, respirátor FFP3, ochranné brýle a holiny.

Takto vybaveni se můžete pustit do práce. Než se do čehokoliv dáte, navlhčete eternitové desky vodou (hodí se na to dobře například zahradní rozprašovač). Díky navlhčení se sníží prašnost a šíření vláken, které se z desek při manipulaci budou uvolňovat. Každopádně se snažte materiál dostat ze střechy neporušený.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Před manipulací azbestocementové materiály navlhčete.

Buďte opatrní především u drobivých materiálů. Pokud se zdá, že zvlhčení vodou nepomůže, můžete zkusit zabránit šíření vláken tím, že na materiál nanesete štětcem či válečkem barvu či lak. Není dobrý nápad použít sprej.

Vybavte se velkým množstvím plastových pytlů na odpad. Materiál je dobré do nich uložit co nejdříve, ideálně už na střeše. A hned po naplnění pytle uzavřete a přelepte páskou. Pytle mají zabránit dalšímu šíření azbestových vláken během další manipulace a odvozu. Pytlujte materiál tak, aby s ním bylo možné na střeše bezpečně manipulovat.

Pytle je potřeba označit nápisem, že obsahují materiál s obsahem azbestu a je potřeba je odvézt na skládku, která smí tyto materiály ukládat.

Pokud budete pracoviště uklízet, pak neprašte. Prostor zvlhčete a teprve pak ukliďte. Nepoužívejte běžné domácí či pracovní vysavače. Jejich filtry neumí azbestová vlákna zachytit a jen byste použitím vysavače vlákna rozvířili. Vlákna také zůstanou ve vysavači. A až vysavač použijete v nějakém novém prostředí, nafoukáte do něj azbestová vlákna.

Po práci

Není dobré si během práce skočit domů, sednout si v pracovním oblečení na gauč a chvilku si odpočinout. Dokud máte na sobě ochranný jednorázový oblek, nechoďte dovnitř. Máte na sobě prach a azbestová vlákna.

Po práci omyjte nejdřív ochranné brýle, rukavice a poté boty vlhkým hadříkem, a ten pak vyhoďte do pytle a uzavřete. Poté se opatrně vysvlékněte z ochranného obleku tak, aby zůstal naruby, a také ho vychoďte do pytle. Teprve pak si sundejte respirátor, který také vyhoďte.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Takhle ne. Eternit by měl být neprodyšně uzavřen v pytlích ze silného neporušeného plastu a označen.

Namístě je extrémní opatrnost. Nejen kvůli vám, ale i vašim blízkým. Azbestový prach a vlákna můžete na botách nebo oblečení snadno přinést k sobě domů a tak azbestovým vláknům vystavíte i členy své domácnosti. Vlákna v domácnosti přetrvávají a s každým luxováním a utíráním prachu se zvíří.

Co nikdy nedělat

Nikdy nepálit. Azbestová vlákna nespálíte, jsou žáruvzdorná, jen je tím pošlete na další cestu prostorem. Nepalte ani ochranný oblek, ani úklidové hadry, které jste používali k otírání prachu, zkrátka nic, na čem mohla azbestová vlákna ulpět.

Nikdy azbestové materiály neřežte pilou, nebrušte, zbytečně nerozbíjejte.

Nikdy nevysávejte běžným vysavačem.

Proč se před azbestem chránit

Azbest neboli též osinek je přirozeně se vyskytující minerál s tenkými odolnými vlákny. V přírodě je ho několik druhů, nejčastěji využívaný je tzv. chryzotil, který se hojně používal ve stavebnictví. Především před tím, než byly známé jeho karcinogenní vlastnosti.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Azbest se používal nejen na střechy, někde je možné ho najít v podhledech nebo ve zdech.

Při řezání, rozbití a jiném poškození se z azbestu uvolňují azbestová vlákna. Různě velká. A tato vlákna při vdechnutí způsobují závažná plicní onemocnění včetně různých typů rakoviny.

Kde můžete na azbest narazit

Nejčastějšími stavebními materiály jsou takzvané azbestocementové materiály, známé ponejvíce jako eternit. Azbest v nich byl používán jako pojivo a přimícháván k cementu. V této podobě ho najdeme ve střešních krytinách jako eternit a vlnitý eternit, v boletických panelech kdysi používaných k opláštění budov. Byl ale využíván i v izolaci, v obkladech, podhledech nebo i v potrubí, a jako elektroizolace, někdy se nanášel formou nástřiku. Jeho průmyslové použití se datuje od druhé poloviny 19. století až do 90. let 20. století, setkat se s nimi můžete u všech starších domů, chat a chalup.

Kdy je azbest nebezpečný

Co je na azbestu nebezpečné, jsou jeho azbestová vlákna, která se z něj uvolňují při mechanickém poškození. Vlákna jsou silně karcinogenní. Do prostředí se uvolňují, když se kompaktní materiál naruší – rozbije se, řeže, tře, vrtá se do něj apod. Tomu je potřeba zabránit.

Azbestová vlákna mají nejrůznější velikosti, některá jsou tak malá, že je okem nevidíme. A právě v tom, že vdechneme tato miniaturní vlákna, tkví nebezpečí azbestu. Vlákna zůstávají v plicích, nelze se jich nijak zbavit, a mohou způsobit potíže s dýcháním, zjizvení plic, a postupně i rakovinu plic či dalších orgánů. Mohou se ale ukládat i v trávicím traktu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Vlákna chrysotilového azbestu.

Většina zdravotních problémů spojených s azbestem se objevuje až po mnoha letech opakovaného a dlouhodobého vystavení se azbestu. Není nic jako bezpečná míra expozice. Evropská legislativa proto jde cestou nulové tolerance.

Při opravě střechy se rozhodně vyplatí být obezřetný. Kontaminaci azbestem se dá ale docela lehce předejít.

Soused řeže azbest flexou. Co můžu dělat? Pokud vidíte, že někdo shazuje ze střechy eternit nebo řeže flexou azbestovou střešní krytinu, a vaše upozornění, že tím ničí své i vaše zdraví, nepomáhá, je na místě zavolat nejbližší hygienickou stanici. Ta má na starosti ochranu veřejného zdraví, které může být prací s azbestem narušeno. Jenže hygienická stanice je obvykle o víkendu zavřena. V tom případě můžete podezření na přestupek nahlásit na policii, která by se měla vydat na místo a činnosti zdokumentovat, aby pak mohla být řešena později. Trvejte na tom, aby kvůli ochraně zdraví policie práce zastavila. Pokud řešíte nesprávné ukládání odpadu s obsahem azbestu, pak se můžete obrátit na Českou inspekci životního prostředí.

