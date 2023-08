Prvních 10 minut školení o nebezpečnosti azbestu se lidé usmívají a nechápou, v čem je problém, říká odborník z UNDP

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

„Proč jsme to nevěděli dřív? ptají se obyvatelé Ukrajiny, když pochopí, jak nebezpečný azbest je,“ pokračuje Denys Pavlovskij. Ukrajina totiž výrobky z azbestu používala ještě dlouho poté, co se prokázalo, že azbest způsobuje rakovinu a další nemoci. Zákaz výroby azbestu a prodeje nových výrobků se podařilo prosadit teprve loni. O tom, proč to tak dlouho trvalo a proč je to důležité zrovna během války, jsme si povídali s odborníkem UNDP na azbest Denysem Pavlovským.

Pro Ukrajinu je to opravdu složitá situace, protože máme velmi dlouhou historii využívání azbestu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Denys Pavlovskij je odborníkem UNDP na azbest a vedoucím ukrajinské neziskové organizace Agentura pro chemickou bezpečnost. Jako zástupce ukrajinského nevládního sektoru spolupracuje s vládou na legislativě týkající se azbestu.

Situace s azbestem na Ukrajině je stará více než 100 let, spojená s érou Sovětského svazu. A během těch 100 let se problémy nabalily jako sněhová koule. Na Ukrajině jsme dlouho neměli žádné alternativní materiály. Neměli jsme na výběr. A nevěděli jsme, že azbest je problém.

Protože na Ukrajině je teď mnoho zničených budov. A z rozbitých střešních krytin a dalších azbestových materiálů unikají azbestová vlákna, která jsou silně karcinogenní. Kromě rakoviny způsobují další nemoci, jako je azbestóza nebo mesotheliom.

Pozitivní na této situaci je, že hodně azbestu je vázáno cementem. A to, co je pro zdraví nebezpečné, jsou uvolněná azbestová vlákna, specifická délkou a průměrem.

Ne. Je to mnohem více.

Podle expertních odhadů je zhruba 75 % budov na Ukrajině pokryto materiály s obsahem azbestu. (Redakční poznámka: Podle jiných odhadů je to dokonce 90-95 % .) Azbestocementový materiál se s oblibou využíval i na ploty, je z něho vodovodní potrubí, používal se jako termoizolace u potrubí vedoucího teplo, používal se do podhledů, na chodníčky na zahrádkách...

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Trosky domu se střechou z eternitu ve Velyke Vilshanytsii v březnu 2023.

Ukrajina aktivně bojovala za zákaz používání azbestu více než 15 let.

Proti zákazu byly ale stály obchodní zájmy, a tak se azbest dále využíval.

Zásadním krokem pro zákaz azbestu byla asociační dohoda mezi EU a Ukrajinou z roku 2014, kdy jsme začali harmonizovat naši legislativu s EU v různých oblastech včetně zdravotnictví. Součástí toho byl i zákaz používání azbestu a ochrana pracovníků, kteří s azbestem nakládají.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Azbestóza, onemocnění plic způsobené vdechováním azbestových vláken, která se ukládají v plicích (napravo).

Ano, prosadit zákaz trvalo dlouho. Ale 6. září 2022 Ukrajina přijala nový zákon , v němž mimo jiné zakazuje použití všech druhů azbestu při výrobě stavebních materiálů, včetně použití azbestu v průmyslu. A 1. října 2023 vstoupí tento nový zákon v platnost.

Měli jsme jednoroční přechodné období pro průmysl. Ale abych byl upřímný, nebylo to tak důležité, protože těchto stavebních materiálů jsme již neměli mnoho.

Na Ukrajině jsme v té době měli už jen jednu továrnu na zpracování azbestu.

Od roku 1991, kdy Ukrajina hlasovala pro nezávislost, jsme měli 14 továren, které vyráběly azbestové produkty. Ale v roce 2021 jsme už měli jen jednu továrnu a 150 pracovníků, kteří se podíleli na výrobě.

Už od roku totiž 2014 mnozí výrobci pochopili, že musí vyrábět bezazbestové stavební materiály, protože se pro ně otevřel trh EU, kde je azbest zakázaný. A tak například Ivano-Frankivsk Cement vyráběl bezazbestové materiály a úspěšně je vyvážel do EU.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ivano-Frankivskcement Továrna Ivano-Frankivsk Cement na Ukrajině se přeorientovala z výroby azbestocementových produktů na ty bez azbestu ještě před ruskou invazí. Motivací byla možnost obchodovat s EU.

Ne. Azbest se pořád ve velkém dovážel. Podle Státního statistického úřadu bylo od roku 2006 do roku 2016 na Ukrajinu dovezeno z Ruska a Kazachstánu zhruba 556 000 tun azbestu.

Ne. To říkám z vlastní zkušenosti lektora, který vede školení o azbestu pro obyčejné lidi z vesnic a malých měst.

Prvních 10 minut školení o nebezpečnosti azbestu se lidé usmívají, nechápou, co se jim snažím sdělit. Po 10–15 minutách začínají chápat. A na konci školení se mě ptají, jak je možné, že to nevěděli dříve.

Kromě střech jsou z azbestocementových materiálů například vodovodní potrubí. Azbest se používal k izolaci teplovzdušného potrubí, je ale i v podhledech, v podlahách atd. Azbestové materiály byly také oblíbené mezi farmáři na stavbu kůlen, plotů a podobně.

Existuje také azbest v drobivé formě, který se smíchá s vodou a nastříká na materiály, které přicházejí do styku s teplem.

Je úspěch, že se nám podařilo zakázat výrobu azbestových materiálů, ale pořád máme spoustu staveb obsahujících azbest a spoustu odpadu s obsahem azbestu.

Když bombardování zasáhne budovy, pak to způsobí hodně kontaminace prostředí azbestem. Azbestová vlákna lze extrahovat speciální technologií, ale je to velmi drahé a vyžaduje to speciální vybavení. A to nebude možné použít na celém území, kde se bojovalo. A to je pro Ukrajinu obrovský problém.

Podle mezinárodních požadavků nelze tento odpad recyklovat, znovu použít, je možné ho pouze skládkovat.

Uložen musí být na skládce nebezpečného odpadu. Je potřeba ho pokrýt zeminou nebo domovním odpadem o mocnosti minimálně 75 centimetrů, lépe 1,5 metru.

Ano, přesně. Ale je možné mít ho na skládce v několika vrstvách proložených zeminou.

Jenže. Na Ukrajině je zatím povoleno používat tento materiál i pro stavbu silnic. UNDP to nedoporučuje, ale na Ukrajině je to doposud povoleno. To je další věc, na které musíme pracovat.

Máme také mezery v legislativě ohledně nebezpečných odpadů. Podle ukrajinské legislativy je zatím azbest zařazen do čtvrté třídy nebezpečnosti. Jako odpad z domácností. Pro práci s odpadem obsahujícím azbest není potřeba žádná zvláštní licence.

Ano.

Ale od letošního 9. července máme na Ukrajině nový rámcový zákon o nakládání s odpady. Ten to mění. Jenže nemůže být uveden do praxe, dokud pro něj nepřijmeme vyhlášky, které ho umožní použít. Musíme přijmout klasifikátor odpadů, který je bude třídit podle nebezpečnosti.

Podle tohoto klasifikátoru odpadu musí být azbest klasifikován jako nebezpečný odpad první nebo druhé třídy, což jsou nejnebezpečnější kategorie. Tento klasifikátor však není přijat. Je připraven, odsouhlasen vládou, ale nebyl doposud přijat parlamentem.

Také musíme bezpečně likvidovat azbest. K tomu potřebujeme přijmout licenční podmínky pro provádění ekonomických činností pro nakládání s nebezpečnými odpady. A také pravidla pro provoz čistíren odpadních vod.

To jsou tři hlavní body, které umožňují na národní úrovni harmonizovat ukrajinskou legislativu s legislativou EU. A umožní všem organizacím, které nyní působí na území Ukrajiny, pracovat bezpečně.

Tím myslím většinou národní organizaci. Mezinárodní organizace jako UNDP, WHO a Miyamoto International již používají nejlepší světové postupy. Vyvinuly i praktické pokyny pro nouzové opravy staveb a pořádají školení, jak zacházet s azbestem. Nemůžeme změnit naši historii spojenou s azbestem, ale můžeme změnit naši budoucnost s ním.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Takto azbestový odpad rozhodně skončit nemá. Měl by být bezpečně uložen na skládce. Nesmí se pálit ani s ním jinak manipulovat.

Zhruba šest měsíců. To, co je teď potřeba udělat, je odpovědnost ministerstva životního prostředí.

Já doufám, že ano. Měly by být zárukou toho, že demolice, stavby a rekonstrukce budou prováděny zodpovědně.

Za 30–40 let. Asi nejvíce bude znát v 50. a 60. letech 21. století.

Negativní vliv azbestu na zdraví je na Ukrajině obtížné zachytit, protože nemáme registr onkologických onemocnění. Oficiálně jsme tedy nezaregistrovali žádný případ profesionálního onemocnění souvisejícího s azbestem. Musíme provést změny ve zdravotnictví, abychom mohli výsledky negativního vlivu azbestu zaznamenávat.

Mnoho lidí na Ukrajině získává informace o své nemoci až ve 4. stádiu nemoci. Trvá desetiletí, než se projeví negativní dopady azbestu na zdraví.

Přestože je azbest klasifikován jako rakovinotvorná látka 1. třídy, latentní doba onemocnění je 30–40 let. Dělníka, který by pracoval v azbestovém průmyslu nepřetržitě po dobu třiceti let, je těžké najít. I proto, že práce s azbestem je převážně sezónní. Ale tím pádem dlouho trvalo vytvořit souvislost mezi nakládáním s azbestem a onemocněním dělníků.

Náš zdravotní ústav zatím neumí tato onemocnění vyhodnotit jako výsledky vlivu azbestu na zdraví.

Mnoho zdravotních problémů, které souvisely s azbestem, se vysvětlovalo jednoduše kouřením, například rakovina hrtanu.

Přesně tak. Ale to je jen zastřešení. A co ploty? Vodovodní potrubí? Co izolace? A co topný systém?

Mnoho budov je kontaminováno materiálem obsahujícím azbest.

Majitelé soukromých domů se snaží své domy zbourat nebo opravit vlastními prostředky. To znamená s minimem peněz a ušetřit za výdaje na ochranné prostředky, pokud si vůbec uvědomují nebezpečnost azbestu.

Bez mezinárodní podpory nemá Ukrajina velkou šanci tento problém vyřešit.

Ivano-Frankivsk Cement začal vyrábět materiály bez azbestu ještě před plnou invazí. Jediný rozdíl byl v ceně. Bezazbestový materiál je o 10–15 % dražší. Mnoho lidí volilo materiály obsahující azbest, protože byly nejlevnější. Doplácejí na to teď ale vlastním zdravím.

Ale teď jsou všechny problémy zintenzivněné kvůli počtu zničených budov. Doufám, že na poválečné obnově Ukrajiny se bude podílet více mezinárodních organizací a mezinárodních podniků, které také budou používat osvědčené a bezpečné postupy při demolici a dekontaminaci území.

Historie boje za zákaz azbestu na Ukrajině Prosadit na Ukrajině zákaz azbestu znamenalo bojovat s vlivnou rusko-kazachskou lobby, která se snažila ochránit své podnikání postavené na využívání chrysotilového azbestu. Z Ruska jsou to podniky Orenburg Minerals, z Kazachstánu Kostanai Minerals. Prosadit na Ukrajině zákaz azbestu znamenalo bojovat s vlivnou rusko-kazachskou lobby, která se snažila ochránit své podnikání postavené na využívání chrysotilového azbestu. Z Ruska jsou to podniky Orenburg Minerals, z Kazachstánu Kostanai Minerals. Právě Právě Rusko je největším světovým producentem azbestu , v roce 2022 vyprodukovalo 700 000 tun, následováno Kazachstánem z 230 000 tunami. Oba jsou to sousedi Ukrajiny, a ta byla dlouho jedním z největších spotřebitelů azbestu. V rámci boje o azbest se bojovalo i o veřejné povědomí o nebezpečnosti azbestu. Lobbisti říkali, že chrysotilový azbest je neškodný. Že je možné dát si ho na chleba jako máslo, sníst ho a nic se nestane. Za nebezpečný označovali jen amfibolový azbest, s nímž oni nepracují. V rámci boje o azbest se bojovalo i o veřejné povědomí o nebezpečnosti azbestu. Lobbisti říkali, že chrysotilový azbest je neškodný. Že je možné dát si ho na chleba jako máslo, sníst ho a nic se nestane. Za nebezpečný označovali jen amfibolový azbest, s nímž oni nepracují. V rámci asociační dohody s EU v roce 2014 se ale Ukrajina zavázala prosadit zákaz azbestu a ochranu veřejného zdraví pracovníků. V roce 2017 ukrajinské ministerstvo zdravotnictví vypracovalo nové hygienické normy, které zahrnovaly ochranu zdraví před negativními dopady azbestu při výrobě. V rámci asociační dohody s EU v roce 2014 se ale Ukrajina zavázala prosadit zákaz azbestu a ochranu veřejného zdraví pracovníků. V roce 2017 ukrajinské ministerstvo zdravotnictví vypracovalo nové hygienické normy, které zahrnovaly ochranu zdraví před negativními dopady azbestu při výrobě. Jenže několik měsíců po přijetí těchto norem byly ministerstvem spravedlnosti zneplatněny. Jenže několik měsíců po přijetí těchto norem byly ministerstvem spravedlnosti zneplatněny. Podle informací z Ukrajiny si totiž rusko-kazašská lobby uvědomila, že by znamenaly konec jejich azbestového průmyslu v zemi. A vzhledem k vlivu, který tato lobby měla, se jí podařilo zneplatnění norem dosáhnout. To se odehrávalo za vlády Petra Porošenka. Boj za zákaz azbestu ale pokračoval. Několika soudy o zmíněné hygienické normy, ale i tvorbou Boj za zákaz azbestu ale pokračoval. Několika soudy o zmíněné hygienické normy, ale i tvorbou nového zákona , který zákaz azbestu konečně prosadil. Přijatý byl 6. září 2022, v platnost vstoupí v říjnu 2023. Zákaz ovlivnil především dovoz azbestu. Do roku 2014 se většina azbestu na Ukrajinu dovezla z Ruska (65 %), po ruské agresi na Krymu se toto procento změnilo ve prospěch Kazachstánu, protože obchod s Ruskem byl zakázán. Pro Rusko to ale znamenalo, že jen použilo Kazachstán jako přepravní zastávku. Zákaz ovlivnil především dovoz azbestu. Do roku 2014 se většina azbestu na Ukrajinu dovezla z Ruska (65 %), po ruské agresi na Krymu se toto procento změnilo ve prospěch Kazachstánu, protože obchod s Ruskem byl zakázán. Pro Rusko to ale znamenalo, že jen použilo Kazachstán jako přepravní zastávku. Podle ukrajinského ministerstva zdravotnictví bylo mezi lety 2006–2016 na Ukrajinu dovezeno 556 000 tun azbestu. Oficiální cestou. To ale zřejmě není přesný odhad množství dovezeného azbestu. Rusko i Kazachstán se ve snaze vyhnout se zdanění snažily dovážet určité množství azbestu neoficiálně. Přesné množství dovezeného azbestu tedy není známé. Tím pádem není ani jasné, jaké množství azbestových materiálů na Ukrajině je. Podle ukrajinského ministerstva zdravotnictví bylo mezi lety 2006–2016 na Ukrajinu dovezeno 556 000 tun azbestu. Oficiální cestou. To ale zřejmě není přesný odhad množství dovezeného azbestu. Rusko i Kazachstán se ve snaze vyhnout se zdanění snažily dovážet určité množství azbestu neoficiálně. Přesné množství dovezeného azbestu tedy není známé. Tím pádem není ani jasné, jaké množství azbestových materiálů na Ukrajině je.

