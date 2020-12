Odpad z pěstíren hub se draze skládkuje. Vědci našli způsob, jak s odpadem naložit lépe

Břetislav Machaček 12.12.2020 16:42

Být to do 5O km, tak to odeberu zdarma a zbavím je starostí co s tím.

Kdysi jsem to navezl do skleníku, rok mi tam rostly ještě žampióny

a půda byla jedna báseň. Vidím, že "odpadem" už je asi vše a vše je

problém, který musí řešit výzkumníci a likvidovat bioplynovky.



