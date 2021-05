Podle posudku Jiřího Klicpery může za otravu Bečvy Energoaqua. Nevěřím tomu, říká toxikolog Ivan Holoubek

Foto | Ondřej Kašpar

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Soudní znalec Jiří Klicpera dokončil svůj posudek a v pondělí jej odeslal Policii ČR. Podle informací serveru iDnes ukazuje posudek na firmu Energoaqua. Toxikolog Ivan Holoubek, který pro Českou inspekci životního prostředí hodnotil na Bečvě odebrané vzorky, této verzi nevěří. Komentoval to v tomto duchu na sociálních sítích i ve včerejším vstupu pro Českou televizi

Ivan Holoubek v rozhovoru pro Českou televizi předeslal, že ještě neví, co v posudku Jiřího Klicpery stojí a na jakých argumentech je postaveno obvinění společnosti Energoqaua coby viníka. „Podle toho, co sám mám za informace, neexistují přímé důkazy, který z podniků to mohl způsobit,“ říká Ivan Holoubek pro Českou televizi.

Podle Holoubka je podivné, že by ryby začaly hynout až tři kilometry od výpusti z podniku Energoaqua. „Při nízkém průtoku, který 20. září 2020 byl, by na tak dlouhém úseku musela nějaká uhynulá ryba být. A to se nestalo. Podle mého názoru je to vysvětlení dost pochybné,“ říká Ivan Holoubek.

Přečtěte si také | Nebyl čas a lidi sebrat vzorky z výpustí? To je úplně absurdní výmluva, říká Ivan Holoubek k práci ČIŽP na Bečvě

Jaký zdroj je podle Holoubka pravděpodobnější? „Nejde o to, co je pravděpodobnější,“ říká Holoubek. „Důležité je, co je možné dokázat." A to je problém, na který Holoubek upozorňuje dlouhodobě. 20. září totiž nebyly odebrány vzorky z výustí průmyslových zdrojů. „Takže v tuto chvíli nemůžeme jednoznačně říci, co se 20. září dělo, který zdroj to mohl být,“ říká Holoubek. Pokud se něco našlo ve vzorcích, odebraných v další dny, pak to podle něho není přímý důkaz, že to daný podnik způsobil, je to jen nepřímý důkaz.

Přečtěte si také | Velký rozhovor s ČIŽP o havárii na Bečvě, provozní události v Deze a vzorcích od rybářů

Podle Holoubka je neodebrání vzorků z výpustí jednoznačné pochybení. Česká inspekce životního prostředí v rozhovoru pro Ekolist svůj postup vysvětlovala tak, že nebylo v lidských silách vcelku dlouhý úsek řeky projít, najít všechny výpusti a odebrat vzorky. Kromě samotné fyzické a časové náročnosti zmiňovala, že roli hraje i to, že je potřeba odebrat dostatečný objem vzorků. Inspekce se podle své argumentace zaměřila primárně na zmírňování následků havárie, pro které je lepší monitorovat tekoucí znečištění. Celou argumentaci České inspekce životního prostředí k vzorkům najdete v rozhovoru Velký rozhovor s ČIŽP o havárii na Bečvě, provozní události v Deze a vzorcích od rybářů.

Ředitel společnosti Energoaqua odmítl, že by za havárii stála jeho společnost.

reklama