Zachránit genetické bohatství planety. Konference v Montrealu si dává velké cíle

Prvotní zdroj většiny produktů, které běžně a se samozřejmostí používáme, pochází z přírody.

Dnes se země světa schází v kanadském Montrealu, aby se pokusily zastavit mizení živočichů a rostlin z volné přírody. Příležitostí k tomu je konference Úmluvy o biologické rozmanitosti , která se koná 7. – 19. 12. 2022. Jejím cílem je přijmout závazky k ochraně přírody podobně, jako se to stalo u ochrany klimatu na konferenci v Paříži. Pokud bude jednání úspěšné, mohlo by světu přinést naději, že se budeme moci dále spolehnout na fungující přírodu a zároveň se lépe vypořádáme s klimatickou změnou. O konferenci mluvil na setkání s novináři Ladislav Miko, poradce ministra životního prostředí a vládní zmocněnec pro vyjednávání v oblasti biodiverzity.

Česká republika jede na konferenci vyjednávat za celou EU v rámci předsednictví v Radě EU. A evropským cílem je zajistit v příštích deseti letech ochranu 30 % suchozemských a 30 % mořských ekosystémů. To by mělo zabránit dalšímu snižování přírodní rozmanitosti. Spolu s tím chce svět omezit šíření invazních druhů a vyjednat spravedlivější podmínky pro využívání genetického bohatství planety.

Důležitým momentem současnosti je, že fungující příroda je zároveň nejlepším způsobem, jak si poradit s existujícími emisemi CO2. To může dohodě o ochraně biodiverzity výrazně přispět.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ladislav Miko / Ladislav Miko / Twitter Ladislava Mika Konferenci Úmluvy o biologické rozmanitosti pořádá Čína, koná se však v Montrealu kvůli čínské snaze o nulové případy covidu-19.

Proč na biodiverzitě záleží

Prvotní zdroj většiny produktů, které běžně a se samozřejmostí používáme, pochází z přírody. Pokud bychom například přišli o bakterie a houby, které zajišťují rozklad organických zbytků, dramaticky by poklesla zemědělská produkce a zároveň bychom se jen obtížně zbavovali odpadu. To je jen jeden z mnoha příkladů, jak závisíme na fungující přírodě.

Lidská činnost ale mnoho přírodních procesů narušila. Teď hledáme rovnováhu, s jakou do přírody můžeme zasahovat a využívat ji, a kolik prostoru potřebuje nedotčená příroda.

„Vize je, že budeme žít v souladu s přírodou do roku 2050,“ říká ke konferenci Ladislav Miko, poradce ministra životního prostředí a vládní zmocněnec pro vyjednávání v oblasti biodiverzity.

Jak chránit

Po více než 170 zemích světa se bude chtít něco trochu podobného, jako má Evropa a Česko v rámci evropského systému chráněných území Natura 2000. Do něj jsou začleněná jak území s přísnou ochranou, tak s udržitelným využíváním. Pod něj nejčastěji spadá pastva, sečení, ale i pěstování obilí, které se ovšem provádí tak, aby umožnilo život chráněných živočichů jako je například chřástal polní.

V ČR máme zatím pod nějakým režimem ochrany 22 % území. Po více než 170 zemích světa teď budeme v rámci 10 let chtít, aby ochraně přírody vyčlenily společně 30 % plochy.

Amazonie

Příkladem toho, co by přijatá dohoda mohla ovlivnit, může být notoricky známé kácení amazonského pralesa. Na vykácené ploše se klasicky pěstuje sója na krmení hovězího skotu. Brazílii a dalším zemím to přináší zaměstnanost a zisky ze zemědělství. Světové společenství ale žádá, aby se intenzivní využívání území omezilo a prales byl lépe chráněn. S tím, že jsou v něm například cenné zdroje, které dokážou léčit naše civilizační nemoci.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Greenpeace Vykácený amazonský prales.

Prosadit ochranu pralesa se ale zatím moc nedaří. A na konferenci v Montrealu se bude projednávat konkrétní způsob, jak by ochrana přírody mohla být efektivnější. Pokud se v Amazonii najde rostlina, z níž bude vyvinut například lék na rakovinu, měla by část zisků z něj směřovat zpět do země, která ochranu amazonského pralesa zajistila. Díky informacím o genetickém kódu k tomu ale dnes už máme dostupné podklady. Zbývá najít mechanismus, jakým by průmysl finance posílal. Nejvíce by to zřejmě ovlivnilo farmaceutický průmysl a šlechtitelství, ale zřejmě i řadu jiných odvětví. Proto jednání v Montrealu nejsou nakloněny země, jako je Japonsko, Švýcarsko nebo Izrael, které závisí na zdrojích z rozvíjejících se zemí.

„Česká republika se bude muset přihlásit k tomu, že je součástí rozvinutého světa, který čerpá z benefitů získávaných z rozvíjejících se zemí. A bude se muset přidat k tomu, že část těch benefitů bude odvádět zpět. Budeme muset nějak přispět. Jestli to bude našimi experty, know-how nebo budeme posílat peníze, to je dopředu těžké říct,“ říká Ladislav Miko.

Případná dohoda z Montrealu bude zřejmě znamenat, že i Česko bude muset přidat v ochraně přírody. „To, co chceme od druhých, musíme být schopni udělat sami,“ vystihuje to Miko. A Česká republika zatím nechrání 30 % svého území. Aby se to podařilo, budou k tomu muset přispívat všechny činnosti a všechna ministerstva, nejen ministerstvo životního prostředí.

