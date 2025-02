Copernicus: Navzdory podmínkám La Niña byl leden 2025 nejteplejší v historii měření

Jaroslav Řezáč 7.2.2025 10:02 Reaguje na Pavel Hanzl

to je tak nějak komedie celé. Lidi z toho všeho může ovlivnit tak třetinu a to by museli jít do jeskyní.

Ty změny se budou dít pořád, ale to, že v Alžíru se klouzali na saních už nenapíšou. Že Sahara zažívá významnější deště.





