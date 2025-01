Vědci z ČVUT vyvinuli s pomocí AI model pro dobíjení elektromobilů na veřejných nabíjecích stanicích

Foto | Petr Neugebauer / FEL ČVUT >Laboratoř LIMESS byla založena v září 2024 na Fakultě elektrotechnické ČVUT jako první laboratoř ve střední Evropě zaměřená na pokročilé technologie pro udržitelnost. Vznikla u příležitosti osobní návštěvy prof. Rama Rajagopala, vedoucího laboratoře S3L ze Stanfordovy univerzity. Za vznikem laboratoře stojí trojice výzkumníků: Ing. Marek Miltner, Ing. Ondřej Štogl a prof. Oldřich Starý.

Laboratoř inteligentních mobilních a energetických systémů pro udržitelnost (LIMESS) z FEL ČVUT slaví významný úspěch. Na prestižní konferenci NeurIPS 2024, která patří ke světové špičce v oblasti umělé inteligence a konala se v prosinci v kanadském Vancouveru, tým vědců představil průlomový generativní model pro predikci poptávky po dobíjení elektromobilů na veřejných nabíjecích stanicích. Tento inovativní přístup, zaměřený na využití umělé inteligence (AI) pro optimalizaci infrastruktury nabíjení elektromobility, vzbudil široký zájem odborné veřejnosti.Model, který vědci z Fakulty elektrotechnické vyvinuli ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT, Stanford University a pražským distributorem energie PREdistribuce, umožňuje generovat detailní křivky zatížení dobíjecích stanic kdekoliv ve městě. Tyto simulace zohledňují různé místně specifické faktory, jako je hustota obyvatelstva či charakter okolí nabíjecí stanice, a umožňují predikovat poptávku i na místech, kde stanice dosud nejsou. Výsledky přinášejí důležité poznatky nejen pro plánování nové infrastruktury, ale také pro efektivní využití stávajících zdrojů energie.

„Díky tomuto přístupu se dokážeme lépe připravit na očekávaný nárůst elektromobilů, což je klíčový krok směrem k udržitelnější budoucnosti,“ uvedl k modelu Ondřej Štogl, doktorand katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd na FEL ČVUT a spoluzakladatel LIMESS.

Hlavním autorem studie je Ing. Marek Miltner, doktorand katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd. „Máme velkou radost, že se naší mladé laboratoři daří hned v prvním roce fungování zaujmout na tak prestižních konferencích. Bereme to jako potvrzení našeho přesvědčení, že soustředit se na využití AI pro udržitelnost dává veliký smysl, a budeme náš výzkum rozšiřovat i v dalších letech,“ zhodnotil Miltner, který je zároveň v LIMESS vedoucím výzkumu v oblasti energetiky.

„Jedná se o multidisciplinární pohled na rozvoj elektromobility, který je jedinečný a do kterého přispěly zkušenosti kvalitních institucí ze dvou kontinentů. Přesně takový výzkum se snažíme nejen v LIMESS, ale i na celé univerzitě rozvíjet,” uvedl akademický garant skupiny LIMESS prof. Oldřich Starý z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT.

Výzkum probíhal na mezinárodní úrovni ve spolupráci se Stanford University v Kalifornii a pražským distributorem energie PREdistribuce. V rámci ČVUT se na něm podíleli výzkumníci ze dvou fakult – Fakulty elektrotechnické a Fakulty informačních technologií. Tato spolupráce umožnila LIMESS vyvinout generativní model, který dokáže s vysokou přesností simulovat zatížení veřejných nabíječek na základě geografických, demografických a dopravních charakteristik dané lokality.

Model identifikoval čtyři archetypální zatížení dobíjecích stanic – od konzistentní denní poptávky v rezidenčních oblastech až po nepravidelné průběhy zatížení v průmyslových zónách. Tato zjištění mohou pomoci distributorům energie, jako je PREdistribuce, optimalizovat rozmístění nabíječek, snížit přetížení sítě a minimalizovat náklady na rozšiřování infrastruktury.

Laboratoř LIMESS byla založena v září 2024 na Fakultě elektrotechnické ČVUT jako první laboratoř ve střední Evropě zaměřená na pokročilé technologie pro udržitelnost. Vznikla u příležitosti osobní návštěvy prof. Rama Rajagopala, vedoucího laboratoře S3L ze Stanfordovy univerzity, se kterou LIMESS úzce spolupracuje na výzkumu AI a jiných pokročilých technologií pro dekarbonizaci energetiky. Jejím cílem je propojit výzkum v oblastech energetiky, mobility a umělé inteligence s praxí. Za vznikem laboratoře stojí trojice výzkumníků: Ing. Marek Miltner, Ing. Ondřej Štogl a prof. Oldřich Starý. Vedle Stanford University LIMESS úzce spolupracuje i s dalšími partnery z akademické sféry a průmyslu.

„Chceme být mostem mezi akademickým výzkumem a reálným světem. Naše zaměření na využití AI pro udržitelnost nás odlišuje a dává naší práci hluboký smysl,“ uzavírá Miltner.

Na současný úspěch s generativním modelem navážou výzkumníci dalšími projekty. „Bude to například FlexiGrid, který se zaměřuje na technologii Vehicle to Grid, tedy potenciál zpětného vybíjení kapacit elektroaut do sítě,“ uvedl Ondřej Štogl.

