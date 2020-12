Alexander Ač: Jak vidím konec uhlí v ČR

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na serveru Ekolist.cz vyšla zpráva ČTK Vědci vidí konec uhlí různě, požadují rozvoj nízkoemisních zdrojů , ve které jsou citovaní Alexander Ač a Vladimír Wagner. Vladimír Wagner požádal redakci Ekolistu, aby zveřejnila úplné znění jeho odpovědí . Redakce pak požádala Alexandra Ače o zveřejnění i celého znění jeho odpovědi. Zde je:

1.) V nedávné době vyšlo několik analýz, které jak z finančního, tak technologického hlediska, dokládají v ČR možnost dosažení konce uhlí do roku 2030. Musí ale dojít k mnohem výraznějšímu rozvoji a podpoře obnovitelných zdrojů. Konec uhlí před rokem 2033 rozhodně možný je, a to zejména v situaci, pokud se rozhodneme, že jde o jednu z priorit. Některé evropské státy fungují bez uhlí už i dnes, a Velká Británie, kolébka průmyslové revoluce, plánuje ukončit využívání uhlí do roku 2025. Proč by to nemohlo jít u nás?

2) Problém může představovat ne zcela vydařená dosavadní podpora solární elektřiny a odpor vůči výstavbě několika tisíců větrných turbín, které budou potřeba. Ekonomické překážky by měly být minimální, jelikož cena elektřiny jak pomocí větru, tak pomocí slunka, je již nižší než ostatní alternativy, a to dokonce i bez zpoplatnění fosilních paliv. Při vyšším zastoupení obnovitelných zdrojů v energetickém mixu bude rovněž nutné počítat s vyššími náklady na uskladňování elektřiny.

3) Jádro patří mezi stabilní, spolehlivé a nízkouhlíkové zdroje elektřiny a asijské rychlerostoucí ekonomiky s rozvojem jádra počítají. Proces schvalování nových kapacit však bývá administrativně a časově náročný, a konečná cena obvykle výrazně přesahuje počáteční rozpočet. Cena elektřiny z jádra jako jediná zaznamenala v posledním desetiletí růst. Také samotný provoz jaderné elektrárny není triviální záležitost a vyžaduje kvalifikovanou pracovní sílu. Určitě bych neprotestoval proti rozšíření Dukovan (koneckonců kapacitu JE rozšiřuje také např. Slovensko), pokud se najdou zdroje a vhodný investor, nesmí to však být na úkor rozvoje obnovitelných zdrojů. Obavy z "black-outů" v důsledku konce uhlí a zvýšení kapacity obnovitelných zdrojů ve Velké Británii se zatím nenaplnily.

4) Že bude ČR poslední zemí, která opustí uhlí, je spíše ta pozitivní zpráva, protože by znamenala, že se to všem ostatním podařilo. Bohužel stále platí skutečnost, že pokud kterákoliv země překročí svůj uhlíkový rozpočet, tak se zvyšuje i riziko překročení hranice oteplení stanovené v Pařížské dohodě, a tedy a horší důsledky změny klimatu. Na našem území by to znamenalo ještě mnohem větší problémy s vodou, zemědělskou produkcí, i udržením stability lesů, ale také zvyšování úmrtnosti obyvatel následkem intenzivních vln veder.

