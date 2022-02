Asociace strážců přírody ČR: Pachatel útoku na strážce přírody odvrací pozornost a chce strážce zdiskreditovat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Profesionální strážci přírody jsou lidé, kteří svoji práci dělají srdcem bez vidiny kariérního postupu, za skromný plat a dělají společensky potřebnou a užitenou práci pro nás všechny. Dobrovolní strážci navíc bez nároku na odměnu.Všichni strážci přírody jsou každých 5 let přezkušováni, prochází každoročně školením a jsou pravidelně poučováni, jak jednat s lidmi. Dobře ví, že pokud by strážce zaútočil, a navíc ještě ve službě, na jinou osobu, bude mu ustanovení stráží přírody zrušeno a profesionální strážce přijde o zaměstnání, které má rád, neboť by se dopustil trestného činu.

Uvědomme si, že strážci přírody nejen řeší přestupky, ale mají širokou paletu činnosti od průvodcovské služby, přes podání informací a pomoci v přírodě, přes údržbu informačních zařízení a odpočívadel až po monitoring vzácných druhů rostlin a zvířat.

Nejvíce napadený strážce přírody národního parku Šumava je členem Asociace strážců přírody ČR (dále jen „Asociace“) a osobně ho mnoho let známe. Asociace se plně staví za jeho profesionalitu a za jeho schopnost a zkušenost slušně jednat s lidmi. Nikdy by si nedovolil zaútočit na návštěvníka přírody. To by totiž neudělal žádný strážce přírody v České republice.

Přestupce - skialpinista a útočník proti strážcům je nyní obviněn a hrozí mu trestní stíhání za napadení úřední osoby, kterou strážce přírody je. Aby od sebe odvrátil pozornost, celou situaci s útokem otočil a veřejně obvinil strážce přírody, že to byli oni, kdo na něj zaútočili. Místo aby chlapsky přiznal svoji chybu, „háže bláto na jiné“ a snaží se obětavé strážce očernit a zdiskreditovat v očích veřejnosti, vyšetřovatelů a později i soudu.

Věříme však, že Policie ČR celou věc řádně vyšetří a pravda vyjde najevo.

Tento postup pana přestupce - skialpinisty je morálně a společensky nepřijatelný a je potřeba se proti němu důrazně ohradit. Představte si, že vás někdo napadne, zraní vás a pak začne tvrdit, že jste zaútočili vy na něj a že vám způsobil zranění v sebeobraně. Takové chování agresorů nelze připustit a tolerovat.

Přečtěte si také | Daniel Pitek: Pár slov ke skialpinistovi, stráži přírody a napadení úřední osoby

Napadení strážci přírody jsou úřední osoby s čistým morálním kreditem a vynikající pověstí a chtějí ve své celospolečensky užitečné práci pokračovat. Že by na pana přestupce – skialpinisty fyzicky zaútočili, je čirý nesmysl a jeho výmysl.

Asociace strážců přírody ČR bude celou kauzu bedlivě sledovat.

Za Asociaci strážců přírody ČR Borek Franěk, předseda.

reklama