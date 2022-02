Daniel Pitek: Pár slov ke skialpinistovi, stráži přírody a napadení úřední osoby

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Před chvílí jsem na internetu narazil na reportáž CNN Prima NEWS o napadení stráže ochrany přírody v Národním parku Šumava.Rozhovor s panem Jiřím B. a trochu i způsob, jak byla reportáž natočena, mne zvedly ze židle.

Skialpinista Jiří B. mluvil o tom, že strážce nenapadl a naopak on byl obětí jejich zvůle. Mluvil o tom, že jeho dědeček byl spoluzakladatel Horské služby na Šumavě, že se starali o les, že se pohybuje od mala a rád v lese a také že mu to nikdo nebude zakazovat a už vůbec ne ochranáři, kteří vyhlásili bezzásahové zóny a nechali kůrovce sežrat Šumavu. Skoro mi jej bylo líto, chudáka, a málem mi i vytryskla slzička.

Jen mi připomněl spoustu přestupců, které jsem jako dlouholetá stráž ochrany přírody a lesní stráž potkal na kopcích Českého středohoří. Jeho rétorika v reportáži byla jako přes kopírák se spoustou těchto zadržených lidí a čím více byl přestupce agresivnější v lese, tím větší se ze sebe snažil udělat oběť v následném úředním jednání a měli také velkou snahu o relativizaci platných zákonů, které svým jednáním porušili.

Naštěstí byli i tací, kteří své pochybení uznali, skončili s domluvou nebo pokutou a věřím, že zákon již neporušují.

Zákon ochrany přírody i lesní zákon platí pro každého, hájí důležitý celospolečenský zájem a tím je ochrana přírody a lesa. Stráž ochrany přírody a lesní stráž jsou úředními osobami, majícími ve svých povinnostech dohlížet na dodržování příslušných zákonů a k tomu jsou také vybaveny pravomocemi a úřední ochranou.

I. zóny Národních parků a Národní přírodní rezervace jsou nejpřísněji chráněné plochy na našem území, je to velice malá část z celého území České republiky. Jsou vyhlašovány vždy z nějakého velice závažného důvodu a jejich ochrana není samoúčelná. Na tato území je přísný zákaz vstupu mimo oficiální turistické cesty.

Foto | Daniel Pitek Chráněné kopce Českého středohoří.

NPR Černé a Čertovo jezero jsou v této kategorii a zákaz vstupu do nich je důležitý mimo jiné pro zde žijící velice vzácné tetřevy hlušce, kteří z našich hor mají poslední životaschopnou populaci právě na Šumavě. Jejich vyrušování v zimním období znamená velký výdej energie pro tyto krásné a vzácné ptáky a pokud se vyrušení opakuje, dochází k úhynům.

Stráže ochrany přírody i lesní stráž mají právo legitimovat přestupce, řešit domluvou, popřípadě na místě pokutovat nebo sepsat přestupek pro správní řízení na příslušném úřadu. V případě odmítnutí ztotožnění přestupcem a jeho nespolupráci jej mohou na místě zadržet za použití donucovacích prostředků do příjezdu policie. Fyzické napadení strážce je napadením úřední osoby, stejně jako napadení policisty.

Strážci byli jednoznačně v právu a pan Jiří B., pokud by respektoval zákony České republiky a nezpůsoboval by újmu životnímu prostředí, by se s žádným strážcem do konfliktu nedostal.

Doufám, že skialpinista pan Jiří B. bude spravedlivě potrestán. Pokud by se tak nestalo, můžeme zrušit zvlášť chráněná přírodní území, rozpustit strážní službu a rezignovat na ochranu přírody.

A poslední věc, kterou bych k tomuto případu ještě dodal. Pan Jiří B. v rozhovoru mluvil o tom, jak v zahraničí mají vyznačené freeriderové trasy. Ano, mají. A také mají klidové zóny v národních parcích, kam nikdo nesmí, nikoho ani nenapadne tato nařízení zpochybňovat, je zcela nemyslitelné neuposlechnout pokynů strážců parku a při napadení strážce by na pana Jiřího B. stříleli, protože strážci jsou všichni ozbrojeni služebními zbraněmi, včetně sousedního Slovenska.

Přeji všem slušným návštěvníkům přírody krásné zážitky z našich chráněných území, které i se svým zákonným režimem umožňují spoustu možností vyžití, včetně naší NPR Milešovka.🙂

