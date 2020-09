Centrum pro otázky životního prostředí: Co studie Deloitte opomíjí a v čem se mýlí?

Katka Pazderů 30.9.2020 06:05

Děkuji, pane doktore Ščasný. Tyto korelace pro růst HDP s rostoucí vyšší teplotou neříkají vůbec nic o tom, jak se klimatické změny budou projevovat na našem každodenním životě.

A že HDP jako ukazatel bohatství společnosti není příliš vypovídající. Zaplavená města, vykácené kůrovcové lesy, to všechno v principu zvyšuje HDP, vlastně dle své konstrukce, HDP nemůže nikdy v absolutní hodnotě klesat, pokles je možný jen jako relativní hodnota v porovnání s minulostí.

A my musíme klesat, ve výkonu ekonomiky, protože se chceme dostat na cíle Pařížské dohody do roku 2050. A to znamená zastavení růstu ekonomiky, protože ji neumíme transformovat.

