Dana Balcarová: Patří klecové chovy slepic do jedenadvacátého století?

Jan Šimůnek 4.6.2020 16:56

Etologové jasně říkají, že klecové chovy jsou menší zlo (i pro slepice) než ostatní typy velkochovů. A malochov - hejnko kolem 10 slepic s kohoutem, by byl výrazně dražší (a zdražilo by se naprosto vše, co s vejci nějak souvisí, tedy i např. řada druhů pečiva, těstoviny, zmrzliny (co jsem si narychlo vybavil).



Kdyby ty slepice byly v nějakém stresu, tak by přestaly snášet. Ony v reálu snášejí víc a kvalitnější vejce než v jiných typech chovů. Slepice prostě není malý člověk obrostlý peřím.



Ale do fašistických mozků ochránců zvířat se holt vědecké informace nevejdou.

