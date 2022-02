Foto | Erik Schwarzbach Pohled na Alpy z Markova kopce.

Z Markova kopce bývá vzácně vidět neobvykle daleko. Stává se to, když silný vítr žene masy vlhkého vzduchu přes horské hřebeny a rozpohybuje tak gigantické přírodní tepelné čerpadlo.Při výstupu vzduch řídne, tím se ochladí, voda z něho vyprší a vymyje z něho prach. Při sestupu se vzduch, oteplený kondenzací vody, stlačuje a tím ještě více oteplí. V nižších polohách je pak vítr sušší, teplejší a čistší. Bývá pak vidět velmi daleko.

Stává se to u nás tak třikrát do roka, většinou v zimě nebo na jaře. Taková vzácná událost nastala nedávno, 16. února 2022, kdy byl vidět jižním směrem na obzoru horský masiv. Neodolal jsem a stiskl spoušť fotoaparátu. Jak to vypadalo vidíte na horním snímku.

Na mapě Rakouska najdeme zhruba 150 km jižně od nás výběžek Vápencových Alp s horskou skupinou Rax-Schneeberg, s nejvyšším vrcholem Schneeberg, dosahujícím 2026 m (též Klosterwappen, česky Vídeňský Sněžník), který je i nejvyšším vrcholem Dolního Rakouska.

Později jsem na Wikipedii našel pohled z Vídně na Schneeberg.

Obrysy obzoru na obou snímcích se shodují. Podobnost nepřekvapuje, je to foceno ze stejného směru, jen z větší blízkosti. Jedná se skutečně o ten Vídeňský Sněžník, Schneeberg.

