Erik Schwarzbach: Vliv pandemie covid-19 na globální klima 2020

Foto | NASA / Unsplash Pandemie COVID-19 způsobila pokles průmyslové aktivity a tím globální snížení emisí CO2 z fosilních paliv o přibližně 7 % ve všech hlavních ekonomikách světa.

Motorem oteplování klimatu jsou emise CO2 ze spalování fosilních paliv (uhlí, nafty a zemního plynu). Pandemie COVID-19 způsobila pokles průmyslové aktivity a tím globální snížení emisí CO2 z fosilních paliv o přibližně 7 % ve všech hlavních ekonomikách světa.

První výrazný pokles byl zaznamenán koncem února a druhý, mnohem výraznější, téměř o 20 %, v dubnu 2020. Na celkovém poklesu se nejvíc podílela pozemní doprava a průmysl. Emise z energetiky dosáhly minima v únoru a dubnu, ale již v září se vrátily na původní hodnoty. Emise z letecké dopravy se podílely na snížení celkových emisí během roku téměř stejnoměrně. Nárůst emisí vykazovaly v dubnu domácnosti. Ty se však podílejí jen málo na celkových emisích, takže dubnové zvýšení emisí z domácností je na grafu sotva patrné.

Na koncentraci CO2 v atmosféře však pokles emisí neměl zjevný vliv, koncentrace dál strmě rostla a zvýšila se o 2,6 na 414,2 ppm. Souběžně pokračoval i vzestup globální teploty. Podle trendu posledních 60 let o 0,02 oC ročně, tj. 1 oC za 50 let. Rok 2020 byl nejteplejším rokem v historii měření, byť jen nepatrně teplejší než dosavadní rekordní rok 2016.

Vědce nepřekvapuje, že pokles emisí není provázen poklesem koncentrace CO2, protože všechny emise větší než nula přispívají k hromadění CO2 v atmosféře.

Emise z fosilních paliv by musely klesnout na nulu, aby již v atmosféře nepřibývaly. A ani to by úplně nestačilo, protože koncentrace CO2 i jiných skleníkových plynů se poněkud zvyšuje i zpětnými klimatickými vazbami. Např. oteplování arktidy vede k tání permafrostu, jehož rozkladem vzniká CO2 a metan, s rostoucí teplotou roste i rozsah lesních požárů a jejich emise, teplejší oceány absorbují CO2 pomaleji a jiné. Lze shrnout, že Pandemie Covid-19 oteplování klimatu nijak významně neovlivnila.

