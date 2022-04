Erik Schwarzbach: O zázračné užitečné houbě

Foto | Lordboldemort / Lordboldemort / Wikimedia Commons Pythium oligandrum pod mikroskopem.

Je dobře, že při ochraně rostlin a živočichů proti chorobám se ve stále větší míře objevují a využívají prostředky vypůjčené z přírody místo chemických přípravků, které mohou být jedovaté, poškozovat životní prostředí nebo mít nepředvídané neblahé důsledky. Jedním takovým přírodním pomocníkem s téměř zázračnými účinky je vláknitá houba (v běžném jazyku plíseň), která napadá a zcela zničí řadu jiných plísní, které nám ohrožují zdraví, plodiny na zahrádce a dokonce i zdi našich bytů. Říká se jí někdy též chytrá houba, ve skutečnosti ale chytrá není, jen se živí tím, co potřebuje. Byla objevena již 1930 a má vědecký název Pythium oligandrum. Původně ale byla považována za dalšího z původců rostlinných chorob. Teprve v posledních desetiletích se zjistilo, že vůbec neškodí rostlinám ani živočichům, ale naopak ničí různé škodlivé plísně, kterými se živí.Jak to funguje v realitě? Výtrusy této houby, zvané oospory, se vyskytují většinou v půdě, kde mohou přetrvávat několik let. Jakmile se jich však dotkne vlákno hostitelské plísně, vyrůstají z oospory větvící se výběžky, které obtáčejí vlákna hostitelské houby a vysávají z nich živiny. Na koncích výběžků pak vznikají útvary zvané zoosporangia, z nichž se uvolňují samostatně pohyblivé bičíkaté zoospóry, vyhledávající nové hostitele a tak se lavinovitě šíří, dokud se v okolí nepřestane hostitel vyskytovat. Poté se začnou vytvářet ložiska trvanlivých oospór a celý cyklus se může opakovat. Výhodou této houby je, že u hostitelských druhů, jimiž se živí, nemohou vzniknout rezistence, jako to známe u antibiotik nebo chemických fungicidů.

Jak se toho dá využít? V spektru hostitelských druhů se nachází i mnoho těch, které způsobují závažné choroby rostlin a živočichů nebo poškozují omítky a zdivo. Tím vzniká možnost praktického využívání této houby. Překvapením bylo i zjištění, že P. oligandrum je i velmi účinné proti plísňovým chorobám lidí a zvířat. Pro živočichy a rostliny je P. oligandrum naprosto neškodné. Předávkování není možné a ani ochranné lhůty pro ošetřené rostliny neexistují. V tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější způsoby využití.

Ve srovnání s chemickými fungicidy není výroba prodávaných přípravků s chytrou houbou složitá. P. oligandrum se dá namnožit na jednoduché živné půdě jako je třeba tříprocentní roztok třtinové melasy (McQuilken et al 1990) nebo na živných půdách z kukuřice nebo brambor. Obchodní přípravky sestávají zpravidla z práškového nosiče, do něhož jsou vmíchány v dostatečném množství oospory. Na trhu je už celá řada přípravků, které se liší především cenou, názvem a informací, k čemu jsou určeny, ale vždy se jedná o oospory smíchané s vhodným nosičem.

Přípravky s různým označením účelu jsou v zásadě zaměnitelné, to znamená, že například přípravek nabízený pro ošetření plesnivé omítky se dá stejně dobře použít i pro moření semen nebo postřik rostlin. Přísnější požadavky však musejí splňovat dermatologické přípravky. Proti padání klíčních rostlin je vhodné suché moření semen. Lepší výsevové zeminy již přicházejí na trh ošetřené a bývá na nich pak nápis "ošetřeno proti padání klíčních rostlin". Pro postřik vzrostlejších rostlin nebo plesnivých omítek je třeba použít čerstvě připravený roztok, protože oospory vydrží ve vodě jen několik hodin. Sám jsem "chytrou houbu" vyzkoušel a klíční rostlinky už mi nepadají.

