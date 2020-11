František Pelc: Do naší krajiny patří vlk i ovce

Jan Šimůnek 9.11.2020 06:32

Opět naprosto bezcenný blábol, lži na podporu vlků. Není pravda, že "naše krajina vlk potřebuje". Skoro let jsme vlky v krajině neměli a byla to jednoznačně léta prosperity. Ustáli jsme bez jejich přítomnosti jak obě světové války, tak i řádění nacistů a komunistů.

Je dobré si povšimnout, jak autor mlží ohledně zabezpečení pastviny.



AOPK by měla jasně definovat metodiku stoprocentního zabezpečení pastviny. Náklady na vybudování takového zabezpečení by měla nést tato organizace (protože ona zde vlky z jakýchsi iracionálních důvodů chce) a veškeré škody, které vlci na takto zabezpečených pastvinách udělají, by měla nést také sama, explicitně na úkor mzdových prostředků.

