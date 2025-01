Hnutí DUHA: ANO a SPD politikařením blokují ochranu naší přírody a krajiny

Radek 31.1.2025 15:33

Cituji , Blokování chodu parlamentu by se mělo vyhnout těmto zákonům, které jsou pro naši krajinu a přírodu kriticky důležité.



Vláda by měla znemožnit podobným hnutím jako je Duha zasahovat do ochrany přírody . Je to jediná cesta jak začít chránit přírodu .

Odpovědět