Hruška, Marek, Moldan, Niedermayer: Pane premiére, vyveďte nás z dnešního environmentálního marazmu

Jiří Svoboda 6.1.2022 16:06

Pánové, vy si opravdu myslíte, že je to tak jednoduché, požádat pana premiéra, on si to vezme k srdci a je hotovo.



Ta situace je k zoufání komplikovaná a když to začnete z jednoho konce nějak rozmotávat, o to více se mouhou utáhnout uzly jinde. Tady opravdu udílení královských rad, jak činíte, nestačí. Zkuste přijít s konkrétními návrhy na řešení konkrétních situací a uvidíte, jak budete úspěšní(kam budete posláni).

