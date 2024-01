Jáchym Brzezina: Mýty a fakta o počasí, vodě a ovzduší online

Zdroj | CHMI

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Před třemi lety jsme na ČHMÚ Brno připravili knižní publikaci Mýty a fakta o počasí, vodě a ovzduší . Knížka měla velký ohlas a vyprodali jsme už téměř i dotisk. Rozhodli jsme se tedy zpřístupnit informace všem a přidat i něco navíc.Nově je knížka dostupná jako internetová stránka , která obsahuje všechny texty (v některých případech rozšířené oproti knize), navíc doplněné v některých případech o grafy, fotky či animace, které dále zvyšují její přidanou hodnotu.

Co se mj. na stránkách dozvíte?

Může voda téct do kopce? Co nejvíce znečišťuje ovzduší – průmysl, doprava, nebo snad něco úplně jiného? Kouří se od pusy, jen když mrzne? Kdy bývá během dne nejtepleji a kdy naopak nejchladněji? Proč je dnes kvalita ovzduší často lepší ve velkoměstech než na vesnicích? Je rak říční nebo průhledná voda indikátorem její čistoty? Nastává stoletá povodeň jednou za sto let? Má tajfun horší následky než hurikán? Vytváří dnes předpověď počasí numerické modely nebo meteorologové?

Do budoucna máme díky elektronické podobě také možnost publikaci dále rozšiřovat a aktualizovat.

reklama