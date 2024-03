Jakub Hruška: Jaké jsou největší problémy zemědělské krajiny podle mě? A podle vás?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jakub Hruška Malý kus pole unikl herbicidu.

Problémy zemědělské krajiny

MŽP tvoří novou politiku krajiny, a já vedu skupinu odborníků, kteří se zabývají zemědělskou krajinou. Na začátek jsme si (osm lidí) dali domácí úkol na půl strany formulovat největší problémy zemědělské krajiny. Tak já jsem to zformuloval následovně:

1. Strukturální – krajina, zejména v nížinách, ale často i ve vyšších polohách, má velmi zjednodušenou strukturu založenou na velkých půdních blocích zemědělské půdy.

Problémy nejsou zdaleka jen na orné půdě (jak je to často vnímáno), ale i na rozsáhlých zatravněných plochách původně orné půdy v podhorských oblastech.

„Pole na trávu“ jsou jen o trochu menší problém než obrovské monokulturní bloky orné půdy v nížinách.

Množství rozčleňujících krajinných prvků je zcela nedostatečné, a dnešní způsoby hospodaření na pronajaté půdě velmi znesnadňují jejich cílenou tvorbu.

Nájemce „nemůže, protože půda není jeho“ a majitelé mají bohužel obvykle velmi nízkou motivaci krajinné prvky tvořit.

2. Kontaminační – přes oficiálně deklarovanou nízkou spotřebu pesticidů, patří české zemědělské půdy k nejvíce kontaminovaným v Evropě. Dokládá to nedávný průzkum ISPRA (Vieira et al. 2023), stejně jako vysoká kontaminace pesticidy zajíce polního v ČR (Hruška et al. 2021).

Nadužívání pesticidů bylo jednoznačně identifikováno jako jeden z hlavních důvodů úbytku biodiverzity zemědělské krajiny. Pesticidy, stejně jako hnojiva (NO3 a P všech rozpustných forem) kontaminují podzemní a povrchové vody, které navíc mají marginální samočistící schopnost díky odvodnění (melioracím) v půdě a kanalizovaným vodním tokům.

Zhoršování stavu dokládá například nález NKÚ (kontrolní akce č. 20/04 Nejvyššího kontrolního úřadu „Intervence k zajištění udržitelného stavu vod“) konstatující zvýšení koncentrací pesticidů ve vodách určených k pitným účelům.

A pokud vás napadnou další, napište, rádi to zahrneme.

Literatura:Vieira, D., Franco, A., De Medici, D., Martin Jimenez, J., Wojda, P., Jones, A (2023): Pesticides residues in European agricultural soils - Results from LUCAS 2018 soil module, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023, doi:10.2760/86566, JRC133940.Hruška, J., Svoboda, J. (2021): Analýza pesticidů v moči zajíce polního v letech 2016-2020 a vyhodnocení vlivu struktury a využití krajiny na nalezená množství pesticidů. Zpráva, MŽP.