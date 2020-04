Jakub Hruška: Interpelace k mokřadu Tály a (ne)úspěšnosti dosavadního boje Česka se suchem

Jan Šimůnek 30.4.2020 14:13 Reaguje na Pavel Karel

Příspěvek pana Hrušky je po faktografické stránce blábol.

Znovuzprovoznění melioračního zařízení jen navodilo návrat ke stavu odpovídajícímu právním vztahům. Pokud se to někomu nelíbí, tak se mu logicky nemůže líbit ani právní stát a demokracie (protože to spolu souvisí).

Už jsem to v diskusi o této kauze napsal, ale musím to tedy zopakovat: Děsím se situace, kdy by jakákoli technická havárie mohla "vytvořit přírodní útvar hodný ochrany" a bylo by z tohoto titulu bráněno majiteli příslušného technického díla je opravit. A pokud by možnost něčeho podobného měla existovat (můžeme se bavit o tom, že třeba ano), mělo by to mít naprosto jasný právní rámec (=zákon), aby se o tom rozhodovalo u soudu podle obecně platného zákona, nikoli podle řevu nějakých pochybných aktivistů.



Bolševická diktatura v řadě konkrétních situací huntovala životní prostředí daleko více než současný stát. V některých oblastech docházelo ke zkrácení života o celá léta až desetiletí (byť v řadě případů šlo o souběh s narušeným pracovním prostředím a nezdravějšími životními zvyklostmi).



Ekologické hnutí (patrně ČSOP) bylo velmi problematické v tom, že bylo vedením (tj. komunisty) směrováno do aktivit, které byly s bolševickým režimem nekonfliktní a zpravidla nepostihovaly podstatu problému. Proto také nemusela existovat "nenávistná antiekologická propaganda", protože ekologové neměli příležitost ani možnost se dostat s režimem do konfliktu (vyjma nějakých disidentů). ČSOP se stal jakousi další "převodní pákou" v rámci systému Národní Fronty.

Na druhé straně ovšem bolševický režim vápnil lesy, napadené kyselými dešti (dnes to část ekologických aktivistů silně kritizuje), a zcela jistě by za něj nedošlo k proměně Šumavy na velkolíheň kůrovce (s aktivisty, přivazujícími se ke stromům, by prostě tvrdě zatočil) a následně totální bezlesí.



V 90. letech, kdy se tu zčásti uplatnil neoliberalismus, došlo ke dramatickému zlepšení životního prostředí skoro na celém území ČR. Pokud se teď zase zhoršuje, je to dáno socialistickou (či socialisticko fašistickou) nákazou z EU. A velice často se na tom zhoršování životního prostředí podílejí ekologické organizace a ekologičtí aktivisté jako jednotlivci.

