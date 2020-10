Jakub Hruška: Zemědělská politika EU jde do háje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zemědělská politika EU jde do háje. Tedy začíná se vydávat cestou agrobyznysu, kterou dobře známe z České republiky.

Evropský parlament pod tlakem stále mocnější velkoagrární lobby bohužel připravil drastickou změnu navržené Společné zemědělské politiku EU. Ta byla navržena vloni Evropskou komisí, a byla poměrně ambiciózní a vstřícná k životnímu prostředí, biodiverzitě a klimatu.

Nazývala se FFF (From Field to Fork) a měla za cíl redukci pesticidů, hnojiv, chtěla víc ekologického zemědělství (viz infografika). Ale evidentně tak velký balík peněz, který je se zemědělstvím spojen (na Společnou zemědělskou politiku jde cca 30-40 % celého rozpočtu EU), už má své Agroferty i v dalších evropských zemích. Jen nejsou přímo ve vládě. A ty jsou mocné, a své penězovody si chtějí zachovat.

Proto byl kdesi připraven „kompromisní“ návrh Společné zemědělské politiky, který je politicky tlačen skrz Europarlament, a který je vlastně jen pokračováním současné situace. Ještě to není ztraceno, ale skoro. O „kompromisním“ návrhu se na plénu europarlamentu bude hlasovat příští týden.

Proto vyzývám všechny české politické strany (včetně mé TOP 09, kde se o tom budeme bavit záhy), které chtějí v příštích volbách tvrdit, že jim na ochraně životního prostředí, udržitelném zemědělství, biodiverzitě či kvalitě a množství vody záleží, aby zavázaly své europoslance, aby pro tento „kompromisní“ návrh nehlasovali, ale naopak podpořili původní návrh Komise.

Jinak tu máme pesticidy místo orby, biopaliva I. generace, erozi a mrtvá velkopole ještě nadlouho….

A mrzí mě, že stejná schizofrenie, jak v ČR, kdy stát podepíše například Úmluvu o ochraně biodiverzity a na druhé straně tlačí zemědělskou politiku, která biodiverzitu plánovitě ničí, panuje i na půdě EU.

A zajímalo by mě, jak EU chce splnit ambiciózní klimatické cíle bez reformy zemědělství, která se evidentně odkládá na neurčito....

