Jan Bureš: Budíček v Bruselu aneb dočkáme se mírnějších penalizací pro automotiv v roce 2025?

Dalibor Motl 29.1.2025 08:04 Reaguje na Dorian Černý

Ono jaksi pokud ty "továrny na plechovky" budou mít "menší zisk", tak nebudou investovat (nebo budou investovat mimo EU) a desítky tisíc lidí v ČR a vyšší stovky tisíc lidí v EU přijdou o práci. Tito lidé nebudou ani "šťastní" ani "spokojení" a ve volbách si zvolí kohokoliv, kdo jim alespoň slíbí "odinstalovaní" zelených regulací, zelených cílů a zelených politiků. Tak prosté to milý Watsone je. I pokud by teoreticky k "odinstalaci" zelených cílů nedošlo tak v horizontu let bude Evropa v podobě zaostávajícího poloostrova na Asii přímo i nepřímo ovládána buď

Čínou nebo USA. Obě tyto velmoci, které se momentálně rozhodně nechystají "brzdit" své ekonomické růsty omezováním produkce CO2 mají své ekonomické zájmy a nebudou se ostýchat je na skomírající Evropě uplatnit (viz třeba propírané Grónsko, zkapalněný plyn, klíčové suroviny pro výrobu magnetů/elektromotorů, ovládnutí přístavů atp. )

