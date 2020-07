Jan Krčmář: S další solární daní nesouhlasíme

Pavel Hanzl 15.7.2020 07:47

Já to celé nechápu. Podle prvního zákona z roku asi 2006 byla nasazena vysoká garance výkupu, protože celý systém fve byl velmi drahý. Ta garance je na 20 let, tak to mají nechat dojet se smluvními snižováním o 5% ročně.

Po roce 2010 se všechno prudce zlevnilo, takže ta podpora může být řádově nižší a dnes není nutno podporovat fve dotacemi vůbec, stačilo by nevybírat za panely a barterie DPH a clo.

Můžeme se podívat do Německa, kde dotovali fve taky výrazně, s cenou nových instalací to snižovali po rozumu a žádné lidové protesty tam nejsou, celý segment tam velmi posiluje a je to výhodné pro všechny zúčastněné. Jenže my jsme země naopak, šikan, buzerace tam, kde má být podpora. Babišistán se tomu říká.

