Jan Soukup: Vražda krajiny za bílého dne

Tomáš Zeman 18.4.2023 08:42

Autor mnohé napsal trefně, ale musel bych vidět stav jaký tam je. Plošné zatravnění nevidím jako řešení problému s kvalitou a ochranou orné půdy.

Zvlášť v době, kdy klesá poptávka po mase a červeném zejména.

A obnova cest by byla z pohledu krajinotvorby i biodiverzity velký přínos, ale proti vodní erozi by fungovala spíš výjimečně. Většina starých cest co znám neřešila vodné erozi a vhodné směrování v terénu, často k erozi na těch cestách naopak docházelo, ale prostě jen spojovaly místa osídlení a nebo to byly jen obslužné cesty k parcelám.

Trefně napsal, že SZIF by měl za ty miliardy dotací zohledňovat způsob hospodaření příjemců a jak se chovají k půdě a krajině.

Má to samozřejmě dané limity, ale mám zkušenost, že důležitější než spád a délka bloku je stav půdy a agrotechnika. Trvá to 5 - 10 let, ale po vydatném přidávání organické hmoty a přilepšením hnojem má půda znatelně lepší strukturu a je erozi odolnější. Když je ale stav jako letos, nasycenost půdy 100 % a přijde přívalový déšť, slabá, za mně přijatelná, eroze nastat může. Když mnoho zemědělců zpracovává zbytečně půdu kompaktory na prach a potom to navíc uválí, je eroze velice pravděpodobná i na pozemku, kde by při šetrnější agrotechnice nebyla. Myslel jsem, že dražší nafta tyhle neřesti vyřeší, ale nevypadá to.





Odpovědět