Jan Zeman: COP 27 nepřekvapivě zkrachovala

Petr Eliáš 28.11.2022

Pane Zemane, mám pro Vás jednu malou, ale zásadní, radu. Ověřujte si vaše zdroje informací o IPCC. A nebo si rovnou nějakou zprávu přečtěte. ;)



1) Zavádějící informace (lež) o vodní páře.

Už v prvním IPCC reportu se očekával její nárůst:



,,emissions resulting from human activities are substantially increasing the atmospheric concentrations of the greenhouse gases: carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons (CFCs) and nitrous oxide. These increases will enhance the greenhouse effect, resulting on average in an additional warming of the Earth's surface. The main greenhouse gas, water vapour, will

increase in response to global warming and further enhance it.,,



2) Zavádějící informace o cementu:

Zajímalo by mě odkud autor čerpá informace o přeměně na CaCO3 během 4 let? Odhad z prací které jsem dohledal je, že pohltí zhruba 25-50% za životní cyklus, tedy i více jak 100 let. Jinak proces ,,Mineral carbonation,, je známý i pro IPCC a dokonce je i součástí speciálního reportu CARBON DIOXIDE CAPTURE AND STORAGE z roku 2005.



3) Zavádějící informace (lež) o množství dřeva (biomasy) v lesích:

Pokud by autor otevřel kapitolu Forestry, tak by se dozvěděl že IPCC nebere v potaz jen rozlohu lesů.



4) Emisní náročnost:

Autor obviňuje IPCC z velkého a tragického omylu. A přitom se velkého a tragického omylu dopustil on sám. Opět, kdyby si vyhledal a prostudoval materiály od IPCC našel by i velmi staré materiály. Třeba

CH4 EMISSIONS: COAL MINING AND HANDLING z roku 1996.



... a tím bych to asi uzavřel. Další věci se mi nechce dohledávat.



Redakce Ekolistu si s ověřováním informací hlavu neláme. Takže nepochybuji že na to redakce nebude nijak reagovat - přeci, každý má právo se vyjádřit. I když tvrdí ne tak úplně pravdu. :-)



