Jana Jílková: Proč by se Prostějov měl vzdát používání glyfosátu?

Jan Šimůnek 13.3.2020 07:53

" Je příčinou vymírání mnoha organismů žijících ve volné krajině, ale i ve městech. "

Bohužel, snůška lží.

Jedovatost Roundupu pro živočichy (včetně člověka) je velice nízká, protože funguje tím mechanismem, že rostlině simuluje hormony její (samo)řízené destrukce. Proto se také aplikuje ve velmi nízkých dávkách / koncentracích. Pokud došlo k nějakým průšvihům s touto látkou, tak prakticky jen při naprosto hazardní manipulaci se samotnou substancí nebo vysoce koncentrovanými preparáty.

Nahradit se zcela jistě dá, ale všechny náhrady padající v úvahu jsou jednak výrazně dražší, jednak výrazně toxičtější (o některých neúčinných preparátech, často doporučovaných ekology, se nemá cenu bavit).



Pokud někdo polije totálním herbicidem biokoridor, není to vina příslušné látky, protože jakákoli jiná by udělala totéž (i kdyby se použilo např. Savo nebo kuchyňská sůl v dostatečné koncentraci). To je nutno řešit s organizací, která s tím preparátem pracovala, případně s konkrétními úředníky, jejichž pokyny mohly být mlhavé či blábolivé. Byl ten biokoridor jako takový vůbec nějak označený?



Do určité míry se na takovýchto případech podílí EUrosocialismus, nutící podobné práce pro město ad hoc "vysoutěžit", přičemž platí, že ve 101 případech ze sta soutěž vyhraje naprosto nekompetentní firma s nulovými zkušenostmi a s nulovými znalostmi a dovednostmi zaměstnanců. Pokud by bylo možné mít na tuto práci stálou firmu, bez ohledu na obskurní "soutěže", tak by se tyto problémy průběžně řešily a patrně by mnohé ani nenastaly.



Druhou věcí je, že trávníky a podobné plochy jsou na jaře a v létě silnými zdroji alergenů a vzhledem velmi vysokému výskytu polinóz zejména u dětské populace je jejich ošetření takovým způsobem, aby zdrojem alergenů nebyly, velice žádoucí (bohužel, týká se to asi i většiny "biokoridorů"). Strunová sekačka je přitom z hlediska alergického dítěte ještě větší průšvih než zanedbaný trávník s kvetoucími travinami. A kosu (která by byla asi nejlepší) skoro nikdo (vysoutěžitelný a pronajatelný) nezvládne.

