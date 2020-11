Jana Plamínková: Nechme už dinosaury spát

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jaroslav Kubec / Jaroslav Kubec / Wikimeda Commons Na tomto místě u obce Nowa Wieś v blízkosti města Kędzierzyn se uskutečnil dne 8. prosince 1939 slavnostní výkop průplavu Odra-Dunaj. Dál už kopat netřeba.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Již staří Řekové měli sen o prokopání korintské šíje mezi pevninským Řeckem a Peloponésem. V 7. století př. n. l. o vybudování průplavu usiloval údajně tyran Periander, po něm římští císaři Caesar, Caligula a Nero. Dílo se ale podařilo uskutečnit až koncem 19. století. Nebylo to levné a bylo tam dost obětí. Jenže: uskutečnit tisíciletý sen se podařilo zrovna v době, kdy už lodní doprava ztrácela na významu. Lodě se navíc výrazně zvětšily a kanál jim byl brzy malý. Měl proto od počátku jen dosti omezené využití. Dnes slouží téměř výhradně už jen jako turistická atrakce. Kanál prostě minul svou dobu – v době, kdy by ho Řekové potřebovali, ho nebyli schopni postavit, a když to o mnoho set let později uměli, tak už byl zbytečný.

Svou dobu už dávno minul i kanál Dunaj – Odra – Labe. Kanál D-O-L chtěl budovat již Karel IV., ale rovněž neuspěl. Otázka přišla znovu mnohokrát na přetřes v 18. a 19. století, kdy bylo učiněno několik pokusů o stavbu a několik dílčích projektů bylo i realizováno. Kdyby se kanál tenkrát vybudoval, tak jsme asi nic nemuseli řešit. V době průmyslové revoluce se vozilo hodně materiálu pro rostoucí těžký průmysl a silnic bylo málo a ve špatném stavu. Tenkrát ale stavbu zlikvidovala železniční společnost, pro kterou to byla nevítaná konkurence při rozvoji vlakových tratí.

K čemu by měl ovšem sloužit kanál Dunaj – Odra – Labe dnes, v době informační společnosti, to je skutečná záhada. Zboží, které by sneslo pomalou dopravu lodí, je stále méně a méně, všichni upřednostňují dodávky „just in time“. Ano, mohla by to být turistická atrakce, ale při vší úctě, korintskému průplavu by se cesta přes Českou Třebovou asi přece jen nevyrovnala, a nedovedu si představit, že někdo pojede z Pardubic do Olomouce lodí jako běžným dopravním prostředkem. To, co potřebujeme, je rychlé a kvalitní silniční a železniční spojení Čech a Moravy, nikoli vodní kanál. Každá stavba má nějakou optimální dobu svého vzniku, a kanál D-O-L ji už dávno prošvihl. Už by proto byl načase s úvahami o něm přestat, odblokovat pozemky desítek obcí a měst pro běžné využití a umožnit obcím podél kanálu normální rozvoj.

Jedním z argumentů zastánců je, že bychom mohli využít „ohromující množství“ evropských dotací. Nemohli, nestihne se to. Vždyť jsme za ty dotace zatím nepostavili ani pár rychlých vlakových tratí, o jejichž užitečnosti nikdo nepochybuje. Za příklad D-O-L se často dával průplav Dunaj – Rýn – Mohan. V poslední době už s ním ale zastánci projektu tak často neoperují, neboť objem celkové přepravy na tomto průplavu, který byl otevřen v 90. letech, poklesl za 20 let na jednu sedminu a zdaleka tak neplní očekávání do něj vkládaná.

Průplavy jsou zkrátka v dnešní době out, jsou to takoví dinosauři ze starých dob. Nechme už dinosaury spát a věnujme se moderním typům dopravy.

reklama